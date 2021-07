Los empresarios del sur de Tenerife rechazan el toque de queda

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha rechazado este viernes la aplicación del toque de queda nocturno, porque entiende que limita derechos fundamentales de una mayoría de personas que cumple con su obligación para prevenir la pandemia, y porque causaría un “grave perjuicio” a la economía “y a la imagen” de la isla.



El presidente del CEST, Roberto Ucelay, considera en un comunicado que tampoco es proporcionado privar de libertad a toda la población cuando “la mayoría”, a su juicio, cumple con los protocolos sanitarios. La culpa, a su juicio, recae en unos grupos determinados que se encuentran “perfectamente identificados” por la administración.



“Si no se revisan las actuaciones por parte del Gobierno y sigue aplicando las mismas medidas que hace seis meses, corremos el riesgo de permanecer en un bloqueo perpetuo”, ha remarcado.



La legislación española recoge que la seguridad “no es un fin en sí mismo”, sino un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y las libertades, y por lo tanto cualquier medida que altere la relación entre libertad y seguridad supone una vulneración al buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, según el empresario.



“La sentencia del Tribunal Superior de Justicia es bien clara cuando dice que los poderes públicos cuentan con otros instrumentos jurídicos que les permitan intervenir sin vulnerar los derechos individuales”, ha añadido.



Y ha citado la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas Administrativas Complementarias, o las previsiones de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.



Por otro lado, ha dicho que el Ejecutivo regional dispone de datos que refrendan el hecho de que la restauración y la hostelería no son causantes de brotes o de un número de contagios “significativo”, por lo que no entiende, ha continuado, que se continúe castigando a un sector que genera un porcentaje “muy importante” del empleo en Canarias.



En el caso del ocio nocturno, Ucelay recuerda que ha permanecido sin actividad desde agosto de 2020 y la situación epidemiológica no ha mejorado, lo que indica, a su juicio, que habría que buscar responsabilidad “en otra parte”, como el ocio ilegal y las reuniones familiares y de amigos que superan los límites de personas permitidas y que incumplen con las medidas sanitarias establecidas.



“Desde el CEST llevamos muchas semanas denunciando que se están produciendo botellones de jóvenes y reuniones en espacios públicos y privados sin control y que estos son los causantes de un gran número de contagios”, han concluido.

