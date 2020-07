Los empresarios del Sur de Tenerife temen perder la temporada de invierno

Los empresarios del Sur de Tenerife están muy preocupados con los vetos del Reino Unido a España por la situación epidemiológica y la cancelación de los vuelos con las islas, una situación que puede llegar a poner en peligro la temporada turística de invierno, donde los hoteleros tienen puestas todas sus esperanzas.

Desde Le Club en la playa de Fañabé, donde este jueves se ha emitido La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo, los empresarios han insistido en la necesidad de realizar test de detección de coronavirus a los turistas que lleguen al archipiélago. El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), José Fernando Cabrera, ha asegurado que el coste de los test "no llega al dos por ciento de lo que se gasta un extranjero en la isla". "Estamos ilusionados pero preocupados, pendientes de un hilo, porque si hay un rebrote en otoño se nos cae toda la temporada de invierno; el verano está medio perdido pero nos estamos jugando entre 9.000 y 10.000 millones de euros en verano", ha advertido.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, ha lamentado que esta semana ya se hayan perdido "el diez por ciento de las reservas que estábamos recuperando". "Son ingresos que no se van a recuperar, costes adicionales en personal, mercancía... incluso hay otros muchos compañeros que no van a abrir o que van cerrar establecimientos", ha subrayado.

"La incertidumbre es absoluta", ha añadido el secretario del CEST, Javier Cabrera, que ha puesto de manifiesto cómo los retrasos en la apertura de los establecimientos por la falta de turistas ha provocado también efectos en el pago a proveedores y la incorporación del personal que estaba previsto. "Estamos bastante desconcertados", ha sintetizado.

Por su parte, el director general de The Ritz-Carlton Abama, Gregory de Clerck, ha puesto en valor el destino Canarias: "Pocos destinos a media distancia de Europa están abiertos en invierno; no creo que los turistas vayan a Maldivas estando doce horas en el avión con la mascarilla puesta, así que tenemos que aprovechar esta oportunidad".

La recomendación del Gobierno de Reino Unido de no viajar a España ha sido un jarro de agua fría y el hotel se ha visto abocado a retomar los ERTE. "Ha sido una gran decepción porque habíamos incorporado a la mitad de la plantilla, pero ya estamos gestionando anulaciones", ha lamentado, para añadir que han abierto "no para tener beneficios, sino para perder menos dinero, y vamos a luchar hasta el final para no tener que cerrar".