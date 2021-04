Los ecologistas canarios dicen que "una ola de proyectos renovables choca con una transición energética justa"

La organización ecologista Ben Magec cree que "la avalancha de grandes proyectos de energías renovables pone en riesgo una transición energética justa y ecológica" y aboga por compatibilizar la descarbonización de la economía con la protección de la biodiversidad, la justicia social y el equilibrio territorial.



Así lo afirma la entidad en un manifiesto difundido este miércoles en el que recalca que "ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa primando los beneficios de las poderosas empresas energéticas y sus proyectos insostenibles".



A juicio de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Canarias debe priorizar el ahorro, la eficiencia y el desarrollo de un modelo energético basado en la generación distribuida en autoconsumo.



La organización asevera que las indicaciones científicas al respecto "son claras: enfrentar la emergencia desde la justicia climática y garantizar un incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exigen reducciones globales superiores al 7,6 % anual de los gases de efecto invernadero", para lo que estima "fundamental proceder a la inmediata descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un horizonte 100 % renovable a la mayor brevedad posible".



Para los ecologistas, la consecución de este objetivo "no solo contribuiría de forma ejemplar y responsable a la lucha contra el calentamiento global, sino que supondría una notable mejora para la salud de la población y para la biodiversidad más amenazada por los cambios globales en marcha".



Sin embargo, advierten de que "ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energéticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria".



"El proceso de transición energética no puede ser una amenaza para la vida: no se deben perder especies, ecosistemas o espacios, que son irremplazables o de muy compleja e incierta restauración", aseveran.



Ecologistas en Acción hace especial mención a la realidad de los territorios insulares que, debido a su aislamiento, se han visto forzados histo?ricamente a depender de la energi?a fo?sil y alerta de que “atender a esta realidad, en consonancia con los valores naturales y el delicado equilibrio de la biodiversidad que estos territorios guardan, deberi?a ser una prioridad en la descarbonizacio?n”.



Aunque estima que la descarbonización de los territorios insulares es urgente y valora que en Canarias el Ejecutivo regional "ha adelantado diez años su objetivo respecto a la Península", Ben Magec advierte de que "esto favorece el rápido despliegue y consolidación de las empresas del oligopolio energético en el paraíso de las renovables, sin la adecuada evaluación de los impactos de su actividad, ni la valoración y debate previo sobre el modelo energético más adecuado para cada isla, y disuade la participación de la ciudadanía en el aprovechamiento de bienes públicos, como son los recursos energéticos".