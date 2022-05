Los constructores tinerfeños lamentan "el gallinero" del Cabildo y piden a la oposición que deje licitar obras

El presidente de la patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, ha lamentado este martes "el gallinero" en el que a su juicio se ha convertido el Cabildo insular, donde se anteponen los intereses partidistas al interés general, y ha pedido a las fuerzas políticas que den una oportunidad al equipo de gobierno para poder licitar las infraestructuras viarias proyectadas.



Izquierdo y la dirección de Fepeco se han reunido con Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular del Área de Carreteras, así como con su equipo, a quienes han planteado que "llevamos demasiados años sin hacer nada", sin concordia ni unidad para desarrollar las infraestructuras viarias de una isla "atascada, inmovilizada y desvertebrada" que se ha quedado rezagada con respecto a Gran Canaria.



"El Cabildo muchas veces se parece más a un gallinero que a una institución seria que representa a la isla de Tenerife", ha afirmado Izquierdo en declaraciones a los medios tras este encuentro.



Para Izquierdo, Tenerife lleva cuarenta años de retraso con respecto a las demás islas: "Estuvimos treinta años de ruedas de prensa y presentación de infografías, no había proyectos. Hemos dado un paso adelante y ahora Tenerife es una isla en proyecto". Lo siguiente es "pasar a la licitación de la obra pública".



Enrique Arriaga ha explicado a los constructores el estado en el que se encuentran todos los planes de infraestructuras de la isla tras "años sin proyectos", y por eso este equipo de gobierno ha intentado "recuperar" todo lo que se dejó sin hacer en las etapas anteriores.



En este mandato se han redactado proyectos y se han desarrollado todos los planes de contratación, un trabajo que estaba sin hacer, que no se ve por parte de la opinión pública pero que es imprescindible para poder poner en marcha las próximas licitaciones de obras de infraestructuras viarias.



Arriaga ha lamentado que estando Coalición Canaria de acuerdo con estos proyectos, votara en contra "por tacticismo político" de la modificación presupuestaria y de la incorporación de remanentes en el último pleno, cuando perfectamente podría simplemente haberse abstenido.



"Hemos estado trabajando para que Tenerife esté al nivel necesario, Gran Canaria nos ha adelantado y ahora es el momento de Tenerife", sostuvo Arriaga, para quien es fundamental que la administración pública "tire" del sector de la construcción, esencial para la economía de la isla.



El presidente de la patronal de la construcción insistió pedir "cordura" a todos los partidos, que dejen los enfrentamientos personales, los intereses partidistas y la ideología y antepongan "el interés general de la isla de Tenerife", en referencia a las obras de infraestructuras viarias.



"No se puede permitir que se rechacen unas partidas tan importantes" en el pleno de hace dos semanas y por eso instó a que finalmente se aprueben el 27 de mayo.



Izquierdo pidió a los partidos del Cabildo a "dar una oportunidad al equipo de gobierno" para que pueda licitar las obras.