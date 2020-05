Los comerciantes de las islas hablan de las pérdidas y de la necesidad de rebajas

El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, ha relatado las pérdidas ocasionadas en las campañas pasadas durante estos dos meses cerrados y ha explicado que una vez que toda la planificación se ha perdido, hay necesidad de sacar todo ese stock con las rebajas.

Así, Moujir ha enumerado las acciones comerciales más afectadas por el confinamiento: día del padre, Semana Santa, día de la madre y la época de las comuniones.

En esta misma línea, se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, Carlos Bethencourt, que ha recordado que las rebajas son una necesidad que tiene su origen en la mercancía que se compra y, que por cuestiones físicas no se puede almacenar más, y hay que darle una salida.

PÉRDIDA DE TIEMPO

Ambos han coincidido en que se ha llegado tarde y se han perdido ventas sobre todo en el pequeño y mediano comercio (la semana pasada no podían abrir las tiendas de más de 400 metros) debido al cambio de criterio del Gobierno central sobre la autorización para realizar o no rebajas en tiendas físicas.

Abbas Moujir ha explicado que muchos establecimientos decidieron no abrir hasta que se aclarase la normativa “hemos perdido una semana porque el consumidor y comerciante estaban indecisos. El empresario necesita confianza y seguridad jurídica”.

En ese sentido, Carlos Bethencourt ha coincidido con el tiempo desperdiciado porque “el concepto de rebajas ya no está regulado, no tiene una fecha concreta y hemos tenido que interpretar lo que aparece en el BOE en relación con lo qué se puede y no se puede hacer”.

COMPRAS SIN PROBLEMAS

Abbas Moujir ha detallado que el consumidor se ha tomado con normalidad el acudir estos días a las tiendas y no ha habido ningún problema, la incidencia ha sido nula.

“Han aceptado que hay que hacer cola y que hay un aforo limitado e incluso lo agradecen”, ha precisado.