Los comerciantes del Rastro de Santa Cruz estallan contra el Ayuntamiento y anuncian "acciones"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha remitido una nota de prensa que afirma que a través de la concejalía de Servicios Públicos, “se ha comunicado a la junta directiva de los comerciantes del Rastro de Santa Cruz” que el Plan de Contingencia, “consensuado anteriormente por ambas partes”, ha sido autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, condicionado a una serie de requisitos y cuando la situación epidemiológica de Tenerife lo permita.

“Con esta notificación”, continúa detallando la nota, “la nueva ubicación del Rastro, consensuada entre ambas partes, cuenta ya con el visto bueno, exclusivamente, para los puestos autorizados”. Una ubicación que será la de la zona anexa al Puerto de Santa Cruz, en la anualmente se sitúa la feria de los carnavales y que con estos datos sobre la mesa, podría reanudar su actividad próximamente.

Sin embargo la presidenta de la Plataforma del Rastro por Nuestros Derechos Josefa Santiago, ha denunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, que esta asociación no ha sido convocada a las reuniones por el concejal Guillermo Díaz Guerra, al no estar de acuerdo con el cambio de ubicación. Santiago ha anunciado que van a “ejercer acciones para que nuestros puestos se queden donde estamos”, porque “nosotros no estamos de acuerdo con irnos para abajo”.

La presidenta de esta plataforma, acusa directamente a Guillermo Díaz Guerra y a José Manuel Bermúdez: “El concejal y el alcalde están jugando con el pan de muchas familias, y no están escuchando a su pueblo. Aquello es un agujero, cuando llueva lo vamos a pasar fatal, y habrá menos gente comprando. Abajo no hay más espacio, en el mercado hay mucho más espacio y estamos con más seguridad con el tema del COVID”.

Josefa Santiago exige una reunión inmediata con Guillermo Díaz Guerra, argumentando que “en esa reunión estuvieron dos plataformas nada más y fue un engaño. Después de toda la leña que le hemos dado, no ha querido recibirnos porque sabe que nosotros no estamos de acuerdo en irnos a esa explanada. Llevamos 10 meses sin poder trabajar, todo esto es muy injusto ¿Qué hacemos estas navidades sin poder trabajar?”

Por último señaló que “el señor concejal y el señor alcalde deberían tener un poco de humanidad, y dejarnos trabajar estas navidades donde siempre hemos estado. Pero no, esto es una dictadura, como me dijo el señor concejal “si no te conviene tú no te pongas”.