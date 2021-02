Los Bohemios, más de medio siglo en el Carnaval de Santa Cruz

Los Bohemios cumplieron en 2020 medio siglo de vida en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aunque "fue tan raro que no lo pudimos disfrutar". Así lo resume su directora Mabel Guiance. Primero fue la calima y, luego, la pandemia del coronavirus y el estado de alarma.

2021 tampoco ha dado oportunidad para celebrar los 50 años del decano de los grupos coreográficos. La ausencia de fiesta se acoge con tristeza, pero Guiance lo afronta "como un año largo, pensando que todavía no han llegado los carnavales".

Lo que sí pudieron hacer Los Bohemios fue recibir con los brazos abiertos el primer premio de Presentación en un concurso que su directora agradece porque "ya tenemos nuestro lugarcito". Recuerda que ellos fueron duramente muchos años el único grupo coreográfico y que, por tanto, "solo abríamos las galas". La entrada de Echeyde en los años 90 fue un impulso para la llegada de nuevas modalidades.

Pero Mabel Guiance reconoce que "es complicado hacer un concurso con tanta variedad, porque además pocos llevan nuestro mismo estilo, pero sí es verdad que los premios son importantes porque incentivan a niños y a adultos a seguir en esto".

Los Bohemios comienzan a preparar el Carnaval en verano. "Tenemos una rutina: en agosto ya tenemos que tener el traje y en septiembre empezamos a ensayar".

Cada año se hace más difícil poner a punto su participación en el concurso. "Ahora la mayoría de grupos son infantiles, colegios o asociaciones de vecinos... Yo me hago mayor y es verdad que sí cuesta innovar, porque no es lo mismo el Carnaval que llevas dentro a lo que hay ahora. Yo monto los bailes, pero no hay ningún profesional, y no tenemos la comodidad de una academia o un colegio para dejar a los niños".