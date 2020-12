Los bares de Tenerife piden restricciones para los centros comerciales y el transporte público

El sector de la restauración de Tenerife ha recibido como un mazazo el toque de queda y las nuevas restricciones que el gobierno regional ha aprobado para contener el avance de la pandemia y hacer frente en mejores condiciones a las celebraciones navideñas.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, Carlos Quintero, asegura que los empresarios de los bares, cafeterías y restaurantes de la isla se sienten perseguidos por las autoridades sanitarias.

"Pedimos que se ponga el foco en el transporte público o en los centros comerciales, ya que creemos que en estos espacios pueden producirse los contagios con más facilidad por la elevada concentración de personas", ha aseverado en COPE.

En este mismo sentido, ha subrayado que muchos establecimientos corren riesgo de desaparecer antes de que acabe el año si la situación no cambia. "Siempre protestamos porque nos sentimos como cabezas de turco. Ahora, por ejemplo, los bares que solo tienen una barra no van a poder abrir y no hay que olvidar que están mal desde marzo. Estas medidas nos perjudican mucho, pero nosotros no tenemos la culpa. La gente tiene que concienciarse y evitar los lugares que están llenos a reventar", ha señalado.

Carlos Quintero también ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico no les haya comunicado con suficiente antelación la puesta en marcha de las nuevas normas de seguridad.

Tras la publicación de las medidas específicas para Tenerife en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), ha entrado en vigor el toque de queda y otras iniciativas como la reducción de grupos a un máximo de cuatro personas, la prohibición de hacer consumiciones en las barras de bares y restaurantes o la prohibición de la práctica de deporte no profesional.