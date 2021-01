Los bares y restaurantes de Tenerife vuelven a la vida con el nivel 2

La decisión del Gobierno de Canarias de bajar a Tenerife al nivel 2 es una “gran noticia” para el sector de la restauración y en general, para todo el tejido económico de la isla como ha señalado el secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, en COPE.

En este sentido, Abbas Moujir, ha declarado que esta medida supone “un respiro” después de una etapa muy dura en la restauración y el comercio durante el último mes y ha recordado como las restricciones del nivel 3 durante las fiestas navideñas, cuando se produce gran afluencia de público y de eventos, ha supuesto un “varapalo económico”.

Tenerife baja al nivel de alerta 2 por el coronavirus La isla presenta una tendencia a la baja de sus cifras Santa Cruz de Tenerife 16 ene 2021 - 19:48

El cambio de nivel se va a producir a las 0:00 horas de este lunes 18 de enero y entre otras medidas el toque de queda está fijado entre las 23 y 6 horas todos los días.

Por todo esto, el secretario de FAUCA se ha mostrado esperanzado con la recuperación de parte de la facturación, además de que se cumpla el compromiso de las ayudas del Gobierno de Canarias para paliar las pérdidas acumuladas y evitar así el cierre de negocios que, a estas alturas de la pandemia, están en una situación difícil.

Por último, ha apelado a la responsabilidad tanto de la ciudadanía como de los empresarios para mantener el nivel 2 de alerta sanitaria y mantener a raya el COVID-19.

Cabe recordar que este nuevo nivel trae medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. Se reduce el número de comensales por mesa a 4 personas y el cierre al público antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc.