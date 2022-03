Los autónomos también estallan en Canarias: “No nos va quedar más remedio que cerrar, esto es inviable”

“Personalmente, no me quedan ganas de seguir adelante, es como empezar de cero, mi negocio va ser inviable, y no me quedará mas remedio que cerrar”. Son palabras de Asun Bosch, una emprendedora tinerfeña que ha trabajado en varios países, y que hace unos años retornó a la isla para poner en marcha una pequeña empresa de cervezas artesanas.

El testimonio de Asun, es el de miles de autónomos en Canarias que están empezando a pagar en sus carnes las consecuencias de la crisis internacional que comenzó con el encarecimiento de las materias primas y los fletes, que ha continuado con la elevación de los precios de la energía y los combustibles, y se ha rematado con la invasión de Ucrania. Una crisis que, en definitiva, está colocando en una situación muy complicada, y en algunos casos al borde de la paralización de su actividad y el cierre, a muchos autónomos en el archipiélago.

La empresaria tinerfeña nos cuenta que “desde hace ya meses nos vienen avisando de que iban a subir los precios de todas nuestras materias primas como el cristal o el aluminio, y la realidad es que han subido muchísimo”, y de hecho “desde hace tiempo nos advirtieron que hiciésemos una compra del cristal para todo el año para que al subir el precio en enero no nos llevásemos un susto”.

La subida de los costes energéticos es otras de las claves fundamentales, ya que “antes de la guerra ya estábamos pagando el doble de la factura de la luz, y cuando llegue la de este mes seguirá siendo el doble que en diciembre”. Así las cosas, nuestra protagonista lamenta que “llega un momento en que tus beneficios son prácticamente cero” y por supuesto, “no puedes contratar a nadie, porque estas usando ese dinero para pagar facturas, y llega un momento en que no puedes subsistir”.

En cualquier caso, el problema en todos los sectores es el mismo: “No puedes subir precios, porque está todo el mundo igual, y nadie te compra tu producto. Es imposible exigirle a la gente que pague un 10% o un 20% más, las ventas bajarían porque la gente optaría por otras opciones”.

Y el caso de los autónomos hay otro factor clave, la alta carga fiscal que soportan y que condiciona su actividad. En opinión de nuestras protagonista, esta presión fiscal, “no es sostenible, y las exigencias a los autónomos no tienen ningún sentido,.España, de todos los países en los que he trabajado, es el peor de todos en ese aspecto”.