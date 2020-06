Los autónomos, cansados de esperar el pago del 30% de ayuda por cese de actividad

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, ha denunciado que el problema en el abono del 30% de ayuda adicional (por cese de actividad) del Gobierno de Canarias a los autónomos es la burocracia y la lentitud de la Administración. Ha sugerido que se haga un pago telemático por adelantado.

En este sentido, ha detallado que aunque es consciente de que son 30.009 las solicitudes telemáticas presentadas al mismo tiempo está preocupado porque solo se hayan estimado cerca del 4 % (1.104 solicitudes) hasta el día de ayer. El plazo de solicitud comenzó el 6 de mayo.

Arricivita, ha recordado que estas ayudas eran para complementar el primer mes y medio (marzo y abril) desde el parón de la actividad económica por eso ha estimado que se tarda mucho en “sacar las ayudas y mucho más en resolverlas” y ha apuntado que hay suficientes funcionarios en la Administración canaria como para poder hacer el trámite con rapidez.

Asimismo, ha puntualizado que estas ayudas de alrededor de 450 € no eran para usarse “posteriores al Covid-19” y por eso cree aunque se vayan a cobrar ya están gastadas, al igual que la cuota del autónomo, desde hace meses.

“Queremos que se pongan las pilas y que para principios julio esté todo pagado porque la gente necesita el dinero ahora”.

LOS GRANDES EXCLUIDOS

Para concluir, el presidente de ATA Canarias ha enumerado a los autónomos que no van a ver ningún abono como son los taxistas, que trabajan en zonas turísticas o aeropuertos, y que no están haciendo nada porque no hay movilidad, también las tintorerías y las peluquerías. Además, ha mostrado su inquietud por los autónomos que han quedado excluidos de las ayudas porque no estaban dados de alta el 14 de marzo cuando se decretó estado de alarma, “Son autónomos de temporada: dedicados a las actividades culturales, a las ferias, a los mercadillos que empiezan a trabajar a partir de Semana Santa”, ha descrito.