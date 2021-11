Los alcaldes de la “zona cero” de los atascos del norte exigen soluciones

El norte de Tenerife no aguanta más. Miles de tinerfeños sufren cada mañana los atascos de la autopista del Norte, con esperas que sobrepasan los 90 minutos, para un recorrido que debería completarse en 30. Y lo peor es que la situación va a más, con retenciones que cada vez comienzan a una hora más temprana y ocupan más espacio, con un componente añadido, y es que se extienden a los más de 30 accesos que desde todos los municipios implicados tiene la TF5.

Ante este panorama, algunos alcaldes de la “zona cero” de los atascos han exigido soluciones en La Mañana de COPE Tenerife. El alcalde de Tacoronte José Daniel Díaz, ha denunciado que esta situación está afectando gravemente a la competitividad de las empresas y al emprendimiento, optando en muchos casos por mudarse a otros municipios. “La gente no emprende en el municipio, porque el trasporte interior es complicado” apuntó el alcalde tacorontero, explicando que “esto genera un problema de competitividad a los vecinos del norte: ya no se trata de ir a trabajar a Santa Cruz o a un centro sanitario, se trata de que las empresas que tienen su sede el norte no pueden competir en igualdad, porque si tu transporte está atascado eres menos eficiente que en otros lugares, y eso hace que el norte sea menos competitivo”.

Díaz se quejó de que “nosotros tenemos el problema añadido del colapso que se produce en las vías interiores del municipio, ya que se colapsan los accesos a la autopista y eso genera un efecto en cadena, que acaba convirtiendo varias vías de nuestro municipio en un camino tortuoso a primera hora”.

Por su parte, el alcalde de El Sauzal Mariano Pérez, no cree que las medidas que están sobre la mesa, “vayan a solucionar el problema, porque se mejorará la situación pero no se acabarán con las colas”. Pérez enfatizó que “cada vez hay más coches, la cola está ya en Santa Úrsula y llegara a La Orotava, y de hecho, el otro día hubo un accidente en la autopista y nuestro municipio era un caos”.

El alcalde de El Sauzal hizo un llamamiento: “Hay que hacer algo más por la comarca de Acentejo que es la que más lo sufre. Llevamos años en el mismo lugar y hay que olvidarse de echar la culpa a los otros por encima de colores políticos”.

Por último, Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla denunció las consecuencias para los habitantes de esta parte de Tenerife, y es que “cualquier incidencia en la TF5 nos corta la comunicación con el resto de la isla, por accidentes o desprendimientos”.

El problema es que la situación viene de lejos: “Si usted me pregunta por este tema hace 25 años estaríamos hablando de lo mismo. Yo he sido profesor y me he pasado toda la vida en carretera porque mi plaza está en San Miguel”

Domínguez añadió que “es verdad que he visto grandes avances, pero en otras zonas de la isla. Todas las obras ayudarán, pero el debate es histórico y la cosa va a más, ya que las colas están comenzando desde la Cuesta de la Villa“.