Los agricultores piden que se consuma papa de Tenerife: "Es fresca y está en su mejor momento"

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela Delgado, ha hecho un llamamiento a la población de Tenerife para que consuma la papa local frente al tubérculo que llega del exterior.

"Aunque hay menos papa almacenada que otros años, estamos en plena recogida, es decir, el norte y el sur, las medianías altas, están recogiendo todo lo que se sembró en enero. El Cabildo ha reactivado la campaña de promoción que recuerda que la papa mueve nuestro mundo, nuestros campos, por eso, les invito a consumir papa local porque está en su mejor momento", ha explicado la representante de los agricultores en COPE.

En esta misma línea, Ángela Delgado ha querido recordar que la producción que llega de Reino Unido no puede competir en calidad con nuestras cosechas.

"Lo que está llegando tiene ocho o nueve meses de cámara frigorífica, no tiene ni de lejos la vitalidad y el sabor de la papa canaria. Es importante que ahora consumamos lo de aquí, ya que tenemos posibilidad de comprarla. Estamos hablando sobre todo de las variedades clásicas; la cara, la redcara, rooster y las antiguas", ha precisado.

Por último, la presidenta de ASAGA ha querido destacar que la papa puede ayudar a las dietas de la operación bikini. "La papa local no engorda siempre que la guisemos y no la friamos, es un alimento sano que no aporta colesterol. Además, ha matado grandes hambrunas. ¿Qué somos los canarios sin papas?, se ha preguntado.

CAMPAÑA DEL CABILDO

La papa supone el tercer cultivo en importancia de la isla, por detrás de la viña y el plátano, aunque en las zonas de medianías es uno de los cultivos con mayor relevancia económica. Según el mapa de cultivos de 2021, actualmente existen unas 1.745 hectáreas cultivadas de papas, lo que supone, según recoge el Plan de Cultivos de la Isla de Tenerife, un 9,3 por ciento del total de la superficie sembrada de la isla.

Los rendimientos medios se sitúan en unos 18.000 kilos por hectárea, y en 2020 se produjeron en la isla 43,1 millones de kilos, de los cuales diez se comercializaron mediante cooperativas de papas, dos millones por medio de Mercatenerife y el resto venta por diversos canales de comercialización.

En los últimos años, se ha incrementado la productividad por hectárea, gracias, en parte, a las mejoras en los sistemas de riego realizados por la Corporación insular, lo que ha contribuido a contrarrestar las pérdidas en la producción derivadas de la sequía y de los daños ocasionados por la polilla guatemalteca (Tecia solanivora).

En línea con este objetivo, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca ha lanzado esta nueva campaña de promoción del consumo de la papa, con la que se pretende poner en valor la calidad de los productos locales, potenciar la formación de los agricultores y agricultoras; e incrementar la superficie cultivada y la productividad de las explotaciones de la isla, disminuyendo el abandono.