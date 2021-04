Los agricultores de Tenerife donarán sus excedentes para no tirar más verduras a la basura

Una historia con final feliz. La imagen de miles de calabacines desperdiciados por la falta de demanda con la Montaña Roja de fondo no se va a volver a repetir. Esta es al menos la intención de la empresa Disfruca que ha alcanzado un acuerdo con la ONG Sonrisas Canarias para hacerles llegar los excedentes de frutas y hortalizas.

El responsable de la onegé, Luis Febles, había comentado previamente en los micrófonos de Cope Tenerife como se le extremecía el cuerpo al pensar en todos esos productos tirados a la basura y tanta necesidad que ve a diario en las puertas de su local.

Por su parte, responsable de la empresa Disfruca, Raúl Saavedra, ha expuesto que el precio es uno de los problemas por lo que se desperdician las cosechas. “El productor local trata de aguantar el producto lo más que puede en el campo para que no se le estropee y poderlo vender. Al final el precio pasa de una calidad comercial, muy grande y el supermercado ya no lo acepta”, ha precisado. Pero además, va más allá porque a veces el mercado no absorbe toda lo que se genera en los campos canarios.

A partir de ahora, los voluntarios de la organización irán con sus coches particulares a buscar parte de las cosechas que sobran.

“Cualquier alimento que llegue será bienvenido”, ha afirmado Febles. Así podrán combinar en el reparto diario de los alimentos perecederos y los no merecedores. También Disfruca al hacer reparto en Santa Cruz una vez en semana puede hacerles entrega en la sede de la organización.

RECLAMAN AYUDAS AL SECTOR

Raúl Saavedra ha contado que a pesar de la situación precaria que están pasando por la covid nadie se ha puesto en contacto con ellos desde el Cabildo de Tenerife. Este sector no vería con malos ojos algún tipo de ayudas similares a las del Cabildo de Gran Canaria. Este organismo se encargó de comprar las verduras producidas a los agricultores para venderlas y si este objetivo no se conseguía, entregárselas a las familias más necesitadas.

En el caso de la empresa Río Sur, en Arico. Su director, José Carlos Hernández, ha relatado la mala situación por la que pasan dado que terminaron 2020 con una caída de las ventas del 40 %, cifra que se ha agravado en el primer trimestre de 2021. El cierre de los hoteles y la pérdida de poder adquisitivo por parte de los consumidores son la principal causa.









