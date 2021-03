Los afectados por la anulación de la OPE cargan contra el estamento médico al que tachan de “egoísta”

Más de 5.000 profesionales han visto cómo sus sueños se han evaporado después del fallo del Tribunal Superior de Justicia que ha declarado la nulidad de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2018. Por los micrófonos de COPE Canarias han pasado varios de los afectados por esta situación, como Juan Francisco, enfermero en el Hospital de La Candelaria quien relata como con esfuerzo y muchísimo sacrificio personal, dejando de pasar tiempo con su familia o amistades, había conseguido obtener su plaza. Sin embargo, la felicidad duró poco porque la anulación de toda la OPE, tras la estimación de la demanda presentada por 10 médicos, muchos de los cuales pasaron a formar parte posteriormente de la Confluencia de Médicos, ha desbaratado un proyecto de vida.

“LOS MÉDICOS NO GANAN NADA CON UNA ANULACIÓN”

Una de las críticas más repetida por parte de los enfermeros, matronas o fisioterapeutas que ya se habían examinado, -el 12 de mayo de 2019- es que no entienden el motivo de recurrir a la Justicia. Según Juan Francisco, el estamento médico siempre “ha ido por su carril”, por su lado, y en el momento en el que se ha sacado una OPE que consolidaba gran parte de la profesión, “ellos se han opuesto porque no querían ese examen”. Así insiste en que “los médicos no ganan nada con la anulación de la OPE”.

Va más allá al señalar que en la propia constitución de la Confluencia de Médicos se recogía como uno de los puntos a conseguir por estos profesionales, la anulación de la OPE. Iba más allá porque considera que “no merece ir tampoco a la OPE 20/21 porque ya se encuentra recurrida en los tribunales, y es posible que se anule también”.

En todo caso el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en declaraciones a COPE Canarias, insistió en que “no es una sentencia en firme” y desde la Consejería de Sanidad consideran que “el decreto cumple con todos los requisitos legales establecidos”.

En declaración al periódico El DÍA, el portavoz de la Confluencia de Médicos, Sunil Lakhwani, “recordó que la oferta de empleo, tal y como está planteada –como un proceso abierto y de libre concurrencia, vinculado a un proceso de consolidación– no compensa la contratación abusiva a la que han estado supeditados los últimos años. Asimismo, señala que aunque no haya sido a través de “la argumentación que defendemos”, el hecho de que se haya anulado el Decreto 188/2018 “va en nuestro favor”.

La OPE anulada incluye 1.280 plazas públicas (1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas).