Loro Parque inaugura una nueva instalación para los lémures de cola anillada en su 49 aniversario

Loro Parque ha inaugurado hoy, viernes 17 de diciembre, una nueva instalación para los lémures de cola anillada, que se han mudado a una nueva ubicación cerca del entorno africano de Lion’s Kingdom, donde habitan los leones. Los asistentes al acto, que ha coincidido con el 49 aniversario del Parque, pudieron disfrutar también de la nueva presentación educativa de delfines Imagine y de unas palabras del obispo de Tenerife, todo en un mágico ambiente festivo justo a las puertas de la Navidad.

El evento contó con la presencia de Marco González, alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz; Carolina Rodríguez, concejala de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz; Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife; David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife; Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque; Christoph Kiessling, vicepresidente, y Cybell Kiessling, directora de Administración. Además, reunió a decenas autoridades políticas y civiles, representantes del sector empresarial y amigos de Loro Parque, en total cumplimiento con las medidas sanitarias requeridas para frenar el avance de la covid-19.

“Esta nueva instalación para los lémures de cola anillada es un ejemplo de la apuesta por el bienestar animal y el desarrollo continuo de nuestra Compañía para asegurar la calidad por la que somos conocidos”, explicó Wolfgang Kiessling, que también añadió que la presentación de delfines Imagine “es una garantía de bienestar para los animales bajo cuidado humano”.

“Loro Parque es un parque con conciencia que, a la vez que cumple con la diversión, educa con su labor a las nuevas generaciones”, expresó a su vez Marco González, que dijo sentirse orgulloso de contar en su municipio con una institución como Loro Parque y expresó su ilusión por la celebración en 2022 de su 50 aniversario.

Durante el acto, los presentes pudieron disfrutar de la nueva instalación, cuyo diseño, en línea con la filosofía de Loro Parque, forma parte de la búsqueda de la mejora

continua del bienestar de los animales. Así, este nuevo entorno es ideal para esta especie al contar con altos árboles como los de los bosques abiertos, troncos horizontales a través de los que moverse y saltar, y rocas en el suelo donde pueden descansar y tomar baños de sol.

Asimismo, la nueva presentación de delfines “Imagine” sorprendió a todos los asistentes con su alto contenido educativo y su capacidad para entretener a los visitantes al tiempo que aporta conocimiento de valor sobre los animales, su bienestar y su situación en la naturaleza.

49 aniversario de Loro Parque

El evento coincidió con el 49 aniversario de Loro Parque, que abrió sus puertas en 1972 con tan solo 25 personas, 150 loros y un espacio de 13 000 metros cuadrados. Desde ese entonces hasta hoy, y tras una trayectoria de muchos retos, el Parque se ha convertido en una de las instituciones zoológicas más respetadas del mundo, tanto por su belleza, como por la excelencia de sus instalaciones y el respeto absoluto a la naturaleza.

Today, like every 17th December, is a very special day for us! ??



Today is our 49th birthday and we are getting very close to being half a century! ??



And it is double celebration day as it is also the fourth birthday of our @PoemaDelMar. ?? pic.twitter.com/WklmuUoQZm