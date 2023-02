Loro Parque Fundación lucha contra la extinción masiva de especies

Loro Parque Fundación forma parte del movimiento Reverse The Red (Revertir el Rojo), una iniciativa promovida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que busca rebajar el grado de vulnerabilidad de las miles de especies que se encuentran amenazadas actualmente en todo el planeta. El pasado 7 de febrero, se celebró el Reverse the Red Day, en el que las diferentes instituciones que forman parte del proyecto compartieron en sus canales oficiales los diferentes hitos en conservación de especies silvestres que han ido logrando.

Afortunadamente, no han sido pocas las historias de éxito de conservación que Loro Parque Fundación ha tenido la suerte de compartir, como consecuencia del trabajo hecho en los más de 210 proyectos que la Fundación ha llevado a cabo en todo el mundo a lo largo de casi 30 años de historia. 12 han sido las especies salvadas de la extinción por Loro Parque Fundación, a lo que se suma otros hitos de conservación como el que se produjo con el guacamayo de Lear: la primera especie nacida in situ (en su hábitat natural) proveniente de una paraje nacida y criada en un centro de conservación (ex situ).

Sobre este tema habló en COPE CANARIAS el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia, que calificó de “complicado” el cambiar la tendencia de extinción de las especies, de hecho confirmó que alrededor de 40 mil especies en todo el mundo se encuentran en la lista roja y que por ello se habla de una cifra de 1 millón de especies que pueden llegar a extinguirse en la denominada “sexta extinción”. “Queda un largo trabajo por delante” y por ello “todos debemos arrimar el hombro”, afirmó Almunia.

Evaluar, planear y actuar

Reverse the Red pone en funcionamiento redes de colaboración y herramientas con todas las instituciones implicadas en la defensa de la biodiversidad como gobiernos, ONG´s y, como no, los zoológicos y acuarios que juegan un rol fundamental por aumentar la conciencia en el público sobre la conservación de especies, y aportan conocimientos muy valiosos en el manejo de las mismas.

En este sentido, se ha establecido un marco común a la hora de llevar a cabo acciones de conservación, el cual se divide en 3 fases principales: evaluar, planear y actuar. Evaluar, con el establecimiento de documentos consensuados que permiten, por ejemplo, determinar el grado de amenaza de las diferentes especies, como la lista roja de la UICN. Planear, desarrollando estrategias y políticas de conservación colaborativas, integradoras y con base científica. Actuar, al aplicar programas de conservación medibles para revertir la tendencia destructiva a las que se están viendo sometidas tantas especies.

En un contexto donde la sexta extinción masiva amenaza la vida de millones de animales, escenario en gran parte provocado por la acción humana, los zoológicos y acuarios están dedicando una gran cantidad de esfuerzos para frenar la destrucción de la biodiversidad.

El director de Loro Parque Fundación alertó especialmente sobre la amenaza que se cierne, por ejemplo, sobre los anfibios ya que “sufren más el cambio climático” que otros “grupos taxonómicos” y que en estos tiempos están en una situación más crítica que otros grupos. No obstante, apuntó que “los zoológicos han reintroducido en la naturaleza decenas de especies que habían desaparecido por completo y en muchas ocasiones solo podemos verlas en estos centros”.

Almunia quiso enviar un mensaje de concienciación a la audiencia declarar con rotundidad que “si seguimos destruyendo hábitats, si seguimos sin atajar el cambio climático y sin combatir la contaminación, desafortunadamente vamos a poder solamente muchas especies en los zoológicos”, si los animales tuvieran conciencia de su extinción “seguro que habría alguna manifestación para aclararnos que estamos acabando con su existencia”.