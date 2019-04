Lope Afonso: "Los ciudadanos nos han dado un voto de castigo"

El coordinador general de los populares en Canarias, candidato a la Alcaldía del Puerto de la Cruz y a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha mostrado en La Mañana en Canarias su preocupación por los malos resultados que ha obtenido el PP en las elecciones generales del pasado domingo. "Toca hacer una reflexión analítica y sosegada. Está claro que algo no hemos hecho correctamente porque los ciudadanos nos han dado un voto de castigo. Ahora, evidentemente, hay que replantear con inmediatez cuestiones relativas a la estrategia para afrontar con garantías los comicios del próximo 26 de mayo. Tenemos que recuperar lo mejor de nuestro discurso para conquistar al mayor número posible de votantes", ha aseverado.

Por otro lado, Afonso ha reconocido que la lista regional del nuevo sistema electoral le genera muchas dudas. "No me ha gustado nunca. Soy consciente de que el PP la ha apoyado en el Parlamento, pero creo habría que apostar por otras alternativas que fueran a apuntar de lleno a la proporcionalidad entre islas. Además, el mecanismo que se presenta al elector no es sencillo. Hay una urna más y una nueva candidatura cerrada que no se van a saber interpretar", ha pronosticado.