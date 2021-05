Lope Afonso, exalcalde de Puerto de la Cruz, regresa al Partido Popular

El exdirigente del Partido Popular y exalcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, ha señalado en La Mañana en Tenerife que tras absolución de la condena de nueve años de inhabilitación conocida en la tarde de ayer para desempeñar un cargo público va a solicitar el reingreso en su antigua formación política.

Afonso ha adelantado que el regreso a su antiguo partido lo hace desde la humildad, intentando ser útil y ayudando como militante de base y ha contado que a corto plazo, su prioridad es seguir desarrollando su carrera profesional en el mundo de la abogacía, si bien no ha querido descartar nada respecto a su regreso a la política activa y al desempeño de puestos de responsabilidad en el futuro.

El exalcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, absuelto Había sido condenado a 9 años de inhabilitación por el denominado "Caso Mercadillos" Santa Cruz de Tenerife 13 may 2021 - 12:04

En este sentido, ha expresado que el día de mañana no se sabe qué puede ocurrir y que será el tiempo quién marque su decisión de vuelta a la primera línea de la política activa como antaño. “No es bueno decir nunca de esta agua no beberé y correría el riesgo de contradecirme, y no quiero”, ha puntualizado.

En otro orden de asuntos, el exdirigente popular ha contado lo afortunado que se siente tras el pronunciamiento favorable de la justicia y por haberse visto arropado por mucha gente en este tiempo desde que se conoció la condena. Esto le ha ayudado “a pasar este trance con un poco más de facilidad que no es nada agradable”, ha precisado.

Cabe recordar que en 2019 un juzgado de lo Penal condenaba a Lope Afonso a nueve años de inhabilitación para cargo público por haber concedido autorizaciones para varios mercadillos de su municipio entre 2012 y 2014. Ahora la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima el recurso presentado por su defensa, y lo absuelve de todos los delitos.