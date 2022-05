Lope Afonso confirma que quiere ser el candidato del Partido Popular al Cabildo

“Si el partido me lo pide, yo estaría encantado”. Son palabras hoy de Lope Afonso, coordinador insular del Partido Popular en Tenerife, cuestionado sobre si va a ser el candidato de su formación a la presidencia del Cabildo dentro de 12 meses. En el marco de una amplia entrevista en La Mañana de COPE Tenerife, el ex alcalde del Puerto de la Cruz, añadió sobre este asunto que

ha vuelto, “para intentar ayudar a mi partido, con el bagaje que tengo, para arrimar el hombro” y a partir de ahí, especificó que “dentro de los procedimientos que tiene el partido, y si se dan las circunstancias, a nadie se le esconde que fui el ultimo candidato al cabildo, y la experiencia no la pude completar, porque lo que me sería grato llevarla a cabo”.





NO HABRÁ CORDÓN SANITARIO A VOX





Afonso se refirió igualmente a otras cuestiones, como el recurrente asunto de si pactarían con Vox en las islas, o llevarían a cabo un cordón sanitario contra el partido de Santiago Abascal. Sobre este asunto, Lope Afonso destacó que “lo curioso es que hablemos de esto, cuando el centro del debate es que tenemos un Gobierno de España que se apoya e Bildu, porque eso es una inmoralidad”, concluyendo que “no queremos cordones sanitarios, no nos han gustado cuando nos lo han hecho a nosotros y no vamos a permitir que nadie nos lo imponga”.

Por tanto, el líder popular dejo claro que “pactaremos con quien asuma un programa político que acepte el programa de Partido Popular, y con quien no traspase determinadas líneas rojas como en Castilla y León, así que quien tiene la prueba de fuego es Vox”.

En ese camino, Afonso añadió que “muchos de los electores de Vox proceden del Partido Popular, y por tanto hay un núcleo común, por lo que estamos dispuestos a captarles de nuevo. Pero para que sea útil, no debe estar basado en un discurso agresivo, no en la polarización, sino en la racionalidad, en el sentido común, en las políticas útiles (no como las de la extrema izquierda) y en la moderación”.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





SANTA CRUZ Y LA LAGUNA DOS ASIGNATURAS PENDIENTES





El coordinador insular de los populares, reconoció que, “si nos atenemos a los resultados de las últimas municipales, Santa Cruz y La Laguna son dos asignaturas pendientes, y si además, hurgamos en el perfil histórico de nuestro votante desde luego que es así”.

En cuanto a posibles candidatos, no quiso confirmar que Carlos Tarife encabece la lista en la capital, limitándose a afirmar que“es nuestro portavoz y concejal de Servicios Públicos, por lo que tiene un área muy importante y trascendental en la vida pública de Santa Cruz de Tenerife. Él se ha erigido como una figura importante y el partido tiene ahí una buena piedra de toque. Evidentemente, tenemos mucho tiempo por delante para articular la candidatura, pero tenemos buenos cuadros”.