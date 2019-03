Linares dice que el caso Las Teresitas "es un tema personal" de Zerolo

El secretario general de CC en Tenerife ha hablado en Mediodía COPE de la resolución del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso Las Teresitas, condenando a siete años de cárcel al exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y al que fuera concejal de Urbanismo de la capital, Manuel Parejo.

Francisco Linares asegura que su formación acata y respeta la sentencia, pero se mantiene al margen de los hechos. "Estas dos personas no son miembros del partido desde 2014 y no tenemos nada más que decir. Nos nos agrada que ninguna persona tenga que ir a la cárcel, pero hay unos jueces que dictaminan cuando las cosas no se hacen bien", ha aseverado.

En este misma línea, el también alcalde de La Orotava ha recordado que en un pleno del Parlamento ya se pidieron disculpas por estos hechos. "Es un tema de tipo personal, ajeno al comportamiento normal de cualquier alcalde. Nosotros somos muchos y no podemos ser vigilantes exhaustivos de los errores que se pueden tener en un momento dado", ha subrayado.

El secretario de los nacionalistas cree que este asunto no va a perjudicar electoralmente a Coalición Canaria. "La gente dirime muy bien. No tiene que hacernos daño político. Al que haya metido la pata, se le perdona siempre. Al que haya metido la mano, la justicia le pone orden", ha concluido.