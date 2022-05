Linares denuncia las consecuencias “brutales” de la falta de financiación del convenio de carreteras

Continúa la polémica a cuenta del convenio de carreteras, y las posibles consecuencias que la falta de financiación, pueda tener sobre obras claves en las vías de comunicación en Tenerife, como el cierre del anillo insular. El secretario general de Coalición Canaria y alcalde de La Orotava Francisco Linares, ha denunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife, que las consecuencias para la comarca norte y la isla baja pueden ser “brutales”, ya que “muchos pueblos se están quedando despoblados, y se está perdiendo el equilibrio demográfico y económico de Tenerife”.

Linares destacó que no se puede soportar que se tarde “una hora y media o dos horas desde Buenavista, lo que produce un verdadero caos”, y por eso, “mucha gente se va a vivir al área metropolitana”.

El dirigente nacionalista recordó que “hace falta acabar con el anillo insular completo”, ya que de esta manera, “mucha gente del sur podría hacer inversiones en esta parte norte, pero tenemos unas carencias de desplazamiento realmente graves, con una movilidad completamente rota”.

Con este escenario, el alcalde de La Orotava quiso denunciar lo que califica como la “sumisión absoluta de Canarias al Gobierno de España”, añadiendo que “no hay contundencia, no hay exigencia, no se soluciona la circulación caótica que tenemos, y no se exige lo que legítimamente le pertenece a nuestra isla”. En esa línea, añadió que “aquí hay más ruido y más hablar, pero hechos reales pocos”, y la realidad, “es que Tenerife se sigue quedando atrás y somos un isla colapsada desde hace años y no hay soluciones prácticas ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo”.

Linares mantiene que “todo esto es una tomadura de pelo absoluta, con una sumisión enorme del Gobierno de Canarias desde hace tiempo con Madrid”, un gobierno que en su opinión, “debería haberse plantado desde hace tiempo a exigir las cantidades para las obras pendientes en Tenerife desde hace años”.