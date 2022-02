Los niños británicos sin vacunar podrán viajar a Canarias con PCR: los hoteleros, entre la alegría y la rabia

El director general de SPRING Hoteles, Miguel Villarroya, ha analizado en COPE la orden del Ministerio del Interior que permitirá la entrada de los menores procedentes de países extracomunitarios que presenten una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España.

Esta flexibilización de los criterios de entrada a territorio nacional, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega después de que muchas familias británicas hayan cancelado desde el pasado mes de diciembre los viajes que tenían previsto hacer a las regiones más turísticasde nuestro país por la exigencia de la pauta de vacunación completa a los mayores de 12 años.

"Lo recibimos con alegría, pero con rabia al mismo tiempo porque ahora hay vacaciones escolares en Reino Unido y esta medida posibilita que las familias con hijos puedan venir a nuestra tierra. La sensación de rabia es porque toman esta decisión, que es la que llevamos demandando desde hace tiempo, cuando en aras de la seguridad higiénico sanitaria no había ningún problema en que esos niños no vacunados pudieran venir con una PCR, pues esta prueba es una foto fija del estado de la persona. No lo entendimos entonces, se nos da la razón ahora, pero el mal está hecho y toda la pérdida de negocio la asumimos las empresas, como siempre", ha lamentado.

Los hoteleros del archipiélago calculan que si la restricción se hubiera mantenido durante toda la temporada de invierno, los establecimientos alojativos habrían dejado de ingresar alrededor de 400 millones de euros.

La orden del BOE señala que la vacunación es "un instrumento clave" para combatir la pandemia, de ahí que para potenciar su uso "se la incluyó como una de las categorías exentas de las restricciones contempladas".

Sin embargo, por el hecho de que en muchos países existan dificultades para obtener la vacuna para su uso en la población de menos de 18 años, el Gobierno central ahora "considera conveniente establecer condiciones específicas para estas personas".

En la tramitación de esta modificación han participado en los últimos días los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y de Industria, Comercio y Turismo y Sanidad. Además, se han mantenido conversaciones con las patronales turísticas y el Gobierno de Canarias.

