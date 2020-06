L'ESTHÉTICIÉNNE reabre sus balnearios urbanos en pleno centro de Santa Cruz

Carmen Sánchez, al frente del proyecto L'esthéticiènne Urban Spa & Beauty ha pasado por los micrófonos de La Mañana de Cope Tenerife para anunciar la reapertura de los balnearios urbanos de sus dos centros en Santa Cruz. La conocida empresaria y esteticista dijo que existía una gran demanda de los clientes para que volvieran a funcionar y que no le ha costado mucho adaptarse a las medidas exigidas por la covid-19 ya que el uso de los spas ha sido individualizado desde su creación y siempre han extremado los protocolos de limpieza y desinfección tanto de todos sus espacios como del agua. “Esto no nos ha descolocado mucho, mientras vaya una persona, una pareja o un grupo de amigos no entrarán otros clientes. Hemos puesto todas las medidas en marcha para las curas de agua y otras cosas en las que ya nos habíamos adelantado es en la desinfección del agua con el ozono” “ahora con esta situación, mucha gente que bajaba a un hotel del Sur al menos puede disfrutar de un ratito de SPA en Santa Cruz”, comentó Carmen.

L'esthéticiènne siempre se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes lo último en tratamientos corporales y faciales. Por eso, de cara al verano, ha querido relanzar su dispositivo más innovador: EMSculpt, un equipo patentado que esculpe el cuerpo desarrollando el músculo a la vez que quema grasa. Sánchez explicó que “en cada media hora son 20 mil contracciones, que es voluntariamente imposible… se aplica en glúteos, aductores, abdomen, brazos, consiguiendo resultados increíbles”. El tratamiento está recomendado para personas que están más definidas, mujeres después del parto o clientes que por la edad ya no consigan voluntariamente el efecto deseado en el músculo aun practicando deporte.

L'esthéticiènne Urban Spa & Beauty ofrece una amplia oferta en tratamientos faciales y corporales, así como consulta médico estética. Cuenta con tres centros, dos en Santa Cruz (Puerta Canseco y edificio Beleyma) y uno en Playa de las Américas en El Camisón. Para cualquier información, reservar cita o petición de diagnóstico sin compromiso pueden llamar a los teléfonos 922 296 401 / 922 822 832 o consultar su perfil de Instagram @lestheticienne­_spa_beauty o web www.lestheticienne.com.