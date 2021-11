La lava afecta a un cementerio con más de 3.600 restos y al único crematorio de La Palma

El cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio de Las Manchas, que la lava de una nueva colada del volcán de La Palma ha atravesado por la mitad albergaba los restos de 3.160 difuntos y el único crematorio de la isla.



Situado en el lado sur de la montaña del Cogote, el cementerio había evitado el avance de sucesivas coladas cada vez más cercanas desde el pasado 19 de septiembre hasta que el nuevo río de lava paralelo a la colada número 10 lo ha atravesado este jueves.

Más imágenes de esta tarde desde Las Manchas / More footage of this afternoon from Las Manchas pic.twitter.com/7eUykxa54J