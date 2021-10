La lava afecta a 656 hectáreas y destruye 1.458 edificaciones en La Palma

La lava que sale del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha afectado por el momento a 656 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio 1.458 edificaciones, según la última actualización de Copernicus, el programa de observación de la Unión Europea.

En concreto, esta actualización del radar corresponde a la realizada el 12 de octubre a las 06.50 horas. De este modo, las hectáreas afectadas por la erupción del volcán se ha incrementado en 86,4 en relación a las 43 horas previas.

Por su parte, las edificaciones detectadas destruidas experimentan un aumento de 135.

Más imágenes de la erupción a las 20,40 hora canaria desde Las Manchas / More footage of the eruption at 20,40 Canarian time from Las Manchas pic.twitter.com/vd7VASS8OX