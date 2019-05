"Las universidades privadas en las Islas no son verdaderas universidades”

Después de cuatro años al frente de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, hace balance en La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, y se muestra preocupado “porque a las privadas no se les está exigiendo lo mismo que a nosotros, además de por su nivel de presencia en las Islas, y no se puede poner un rótulo de universidad porque no investigan, y sino haces eso, pues no eres universidad”.

Por otro lado, dice sentirse preocupado por los alumnos “que por una situación sobrevenida como es que su madre se vaya al paro, o que su padre fallezca tenga que abandonar los estudios, y para eso tenemos una línea especial de ayudas”

“No tienen mucho sentido preparar para una profesión”

El aún rector, las elecciones se celebrarán el próximo lunes 13 de mayo, comenta sobre la falta desconexión entre las universidades y el mundo laboral que “hemos entendido que no tiene mucho sentido preparar para una sola profesión, porque la realidad es cambiante, la vida laboral es distinta, y hay un dato que puede ser discutible pero que está ahí, y es que el 50% de las profesiones que habrá en 20 años aún no existen, y la Universidad lo que tiene que hacer es formar, más que dar conocimientos, porque estos cambian”.