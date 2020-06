Las universidades canarias apuestan por la vuelta a las aulas en octubre

Las universidades afrontan el final de curso con preocupación. Después de haberse tenido que adaptar a marchas forzadas a un sistema completamente virtual para el que reconocen que no estaban preparadas, tienen ya la mirada puesta en el nuevo curso.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, Rafael Robaina, indica que trabajan como primera opción la vuelta a las aulas a partir del mes de octubre, de manera presencial “siempre que no se complique la situación con un rebrote”. En este caso, el máximo responsable de la ULPGC apuesta por trabajar solo en este sentido, buscando los espacios para garantizar el distanciamiento social y adoptando las medidas higiénicas necesarias.

En el caso de la Universidad de La Laguna, su rectora, Rosi Aguilar, insiste en que las clases virtuales han sido una excepcionalidad, por lo que su intención es todo el alumnado vuelva a las aulas a partir del inicio del próximo curso, el cual comenzará a mitad de octubre. Eso sí, se tendrán que buscar alternativas para aquellas carreras que concentran mayor números de alumnos debido a la concentración en espacios limitados.

NUEVO MARCO NORMATIVO

La declaración del Estado de Alarma provocó un cambio radical en la docencia de miles de estudiantes de toda España. Sin embargo, si bien ambos rectores aseguran que fue una situación inusual, la vuelta a las aulas requiere de un nuevo marco normativo. Aguilar insiste en que esto requiere de instrucciones claras, de un “marco normativo que de agilidad en la contratación de profesores”, ya que esta ahora se ha visto paralizada.

Por otro lado, ambos rectores afirman que no se ha abierto ningún expediente a algún profesor por no cumplir con la docencia online. Esto a pesar de las críticas reiteradas del alumnado, puesto que aseguran que existen docentes que se han limitado a subir un pdf o esquema, o que incluso no responden a los correos.

REFUERZO DE LOS CAMPUS VIRTUALES

La Universidad de La Laguna inició el pasado lunes 1 de junio su periodo de exámenes para el alumnado de titulaciones de grado que, dada la situación de alarma sanitaria, se realizarán íntegramente de manera online. Hasta el viernes 5 de junio, la institución ha realizado 459 exámenes diferentes, que equivalen a unas 1.249 pruebas o preguntas. Cabe matizar que cada uno de esos exámenes no corresponde exactamente a una asignatura, ya que, por ejemplo, de una materia puede haber dos grupos diferentes, cada uno de los cuales con su propio examen.

La evaluación puede estar compuesta por varias preguntas o pruebas diferentes, que necesitan recursos telemáticos para su desarrollo.

En el caso de la ULL se reforzó el servicio. Así se pasó de uno a trece campus virtuales, uno por facultad, con 26 servidores dedicados. Con esta nueva infraestructura, cada campus puede soportar 600 personas a la vez examinándose del tipo de prueba más exigente, lo cual, al ser trece los campus virtuales, equivale a 7.800 usuarios simultáneos

Según la institución, lo que se ha constatado durante estos primeros cinco días es que, según los registros disponibles, ninguna de las incidencias producidas está relacionada con un mal funcionamiento del Campus Virtual, sino con un mal diseño de las pruebas, con la falta de conocimiento sobre las mismas por parte del estudiantado, o con cuestiones sobre uso del software de videoconferencias Meet, que es ajeno al Campus Virtual propiamente dicho.