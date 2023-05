Las pretensiones fiscales del centroderecha evidencian su distanciamiento del 'pacto de las flores'

Las pretensiones fiscales de los candidatos de CC, PP y Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno canario han puesto de manifiesto este viernes en el debate electoral organizado por COPE Canarias el distanciamiento de estos partidos respecto del PSOE, NC y Unidas Sí Podemos ante los posibles pactos que habrán de articularse tras el 28M.

Así lo han corroborado en sus diferentes intervenciones Fernando Clavijo (CC), Manuel Domínguez (PP) e Isabel Bello (Ciudadanos), quienes han apostado por bajar impuestos para ayudar a las familias en esta coyuntura inflacionista, una opción que los representantes de los partidos que sustentan el Gobierno regional —Ángel Víctor Torres (PSOE), Noemí Santana (Unidas Sí Podemos) y Román Rodríguez (NC)— descartan al estimar que supondría restar 1.000 millones de euros a la financiación de los servicios esenciales.

En este último debate electoral radiofónico antes de la cita con las urnas del próximo domingo 28 de mayo no ha participado el aspirante de ASG, Casimiro Curbelo, pese a que fue invitado, si bien ha estado muy presente en el bloque dedicado a los posibles pactos postelectorales.

En este espacio Isabel Bello ha instado a los oyentes a elegir con su voto si Curbelo sigue siendo "el árbitro y quien manda" en el Gobierno canario o que decida Ciudadanos, un partido "de centro moderado" que ha asegurado que "velará por la equidad y garantizará la ausencia de extremismos" en el nuevo Ejecutivo regional y que ningún voto a su favor "servirá para pagar facturas" al también presidente del Cabildo gomero.

Fernando Clavijo ha asegurado que no pactará ni con Vox, ni con Drago Verdes Canarias ni con Unidas Sí Podemos, coalición esta última de la que ha admitido estar "más cerca" que de la que encabeza Alberto Rodríguez, sino con quien quiera bajar impuestos en Canarias, una receta por la que solo apuestan populares y Ciudadanos.

Aunque serán las "matemáticas" las que determinen, a juicio de NC, las estrategias de pactos postelectorales, su candidato, Román Rodríguez, ha rechazado "la fiesta de las rebajas fiscales de las derechas canarias" y ha asegurado que, como demostró en 2019, cuando "sumaba" con CC y el PP, su opción seguirá siendo formar parte de un gobierno de progreso.

Un sentir que comparte su actual compañera de Gobierno Noemí Santana, candidata de Unidas Sí Podemos, que defiende los "acuerdos de progreso frente a los del retroceso" y asegura que ni un solo voto que reciba esta coalición va a acabar en un gobierno de derechas", si bien duda de que "otros puedan decir lo mismo".

Aunque cree que hablar ahora de futuros pactos "no es lo más respetuoso" porque la ciudadanía no ha votado aún, el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha avisado de que "sale a ganar" y a obtener el mayor apoyo posible para que luego "esa mayoría se refleje en el Gobierno de Canarias" y ha preguntado al del PP, Manuel Domínguez, si va a mantener en las islas la propuesta de su líder nacional, Alberto Núñez Feijoó, de que en las comunidades autónomas sea presidente el candidato más votado, ante lo que éste le ha recordado que Pedro Sánchez se ha negado a ello.

Las críticas de CC y el PP a la gestión de los servicios esenciales que han hecho desde el Gobierno canario PSOE, NC, Podemos y ASG en esta legislatura, en la que consideran que se han obtenido peores resultados pese a contarse con mucho más presupuesto, han sido rebatidas por los socios del Pacto de las Flores con la exposición de "hechos probados frente a mentiras evidentes", como ha afirmado Torres, que ha negado la autocomplacencia y ha admitido que hay margen de mejora tras cuatro años que han sido muy difíciles.

Una opinión que ha compartido Román Rodríguez, quien ha asegurado que para ello su partido está dispuesta a "rematar" lo avanzado en la próxima legislatura, al tiempo que ha advertido a CC y el PP que "no reconocer la realidad es no tener capacidad para seguir mejorándola", a lo que Manuel Domínguez ha contestado que "a mejorar la oposición" irán en los próximos años socialistas y NC.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además de los problemas de movilidad de Tenerife, la apuesta por un modelo turístico más sostenible, la conveniencia o no de implantar una ecotasa o la necesidad de apostar por las renovables para hacer frente al cambio climático, mejorar la Atención Primaria y reducir las listas de espera sanitarias, promover la FP dual o hacer frente a la falta de vivienda, los candidatos aludieron a los temas polémicos de la legislatura.

Así, CC y el PP reprocharon al PSOE los casos "Mediador" o "Mascarillas". Sobre este último, que ha supuesto para las arcas autonómicas la pérdida de cuatro millones de euros, el candidato de CC, Fernando Clavijo, ha instado a Torres a decir si el PSOE apoyaría la creación de una comisión de investigación para que se depuren las responsabilidades políticas que correspondan por esta supuesta estafa, a lo que éste ha contestado que "se recuperará hasta el último euro", al tiempo que ha recordado que el asunto está en manos de la Justicia.

En su última intervención, todos los candidatos han pedido a los ciudadanos que vayan a votar el 28M y que lo hagan en favor de sus diversas opciones, si bien el PP ha instado a hacerlo por otro partido si las propuestas populares no les convencen.

Unidas Sí Podemos ha alardeado de haber conseguido "hacer posible" lo que muchos decían que era "imposible" y de ser una opción "libre que no debe nada a nadie, ni a la patronal hotelera", NC de su "capacidad de gestión, transparencia, lealtad y sinceridad", el PSOE ha pedido una oportunidad para consolidar lo conseguido en una legislatura que no ha sido normal y CC ha prometido que "no será más leal a Pedro Sánchez que a Canarias".