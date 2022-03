Las preguntas de los niños sobre la guerra: ¿qué debemos contarles?

Frente al actual conflicto entre Rusia y Ucrania surge la pregunta sobre cómo transmitir a los niños lo que está ocurriendo. Los más pequeños no son ajenos a esta realidad, lo que genera preocupación entre padres y madres. Raquel García, psicóloga especialista en desarrollo infantil y estimulación del lenguaje, nos ha dado algunas claves sobre cómo explicar la guerra a los hijos sin crearles miedo e incertidumbre.





P: ¿Es bueno ocultar la guerra a los más pequeños?

R: ‘’No es bueno. Al final es imposible ocultar el conflicto. Los niños lo verán en los medios de comunicación o se enterarán a través de un amigo en el colegio. El hecho de ocultarlo y no hablarlo hace que puedan sufrir mucho más porque pueden empezar a imaginarse cosas que no se corresponden con la realidad. Tampoco es bueno tratar el tema desde un sentir muy profundo, sino desde la naturalidad y la claridad’’.





¿Hay que tener cuidado con el lenguaje a la hora de abordar el tema?

‘’Es importante utilizar un lenguaje que el niño pueda entender. Hay que adaptarlo a la edad pero no nos debe dar miedo exteriorizar palabras como guerra, enfado e incluso muerte. Hay que evitar siempre las mentiras. Nunca debemos decirles que esto ha sucedido muy lejos y que aquí no va a pasar. Más que atender al lenguaje, hay que tener cuidado con cómo transmitimos el mensaje de manera no verbal’’.





¿Qué se puede hacer si el niño muestra ansiedad o tristeza después del relato?

‘’Es normal que después de explicar lo que sucede surjan ciertas inquietudes. Debemos empezar a mostrar preocupación cuando vemos que los pequeños están estancados a nivel emocional, con pensamientos obsesivos y con dificultades para aceptar la situación. Si con el tiempo su comportamiento no mejora, debemos intervenir o buscar ayuda de un profesional de Psicología’’.





¿Qué se debería hacer si los niños se informan a través de internet?

‘’Es importante que controlemos la información que les llega a los menores sobre la guerra, sobre todo cuando son adolescentes o niños que ya tienen acceso a internet. Es importante no negarles a ver ciertas cosas y es de vital importancia resolver cualquier duda que puedan tener’’.





¿Ha recibido menores en consulta que hayan hecho alguna alusión al respecto?

‘’Trabajo en la etapa de infantil, con niños de 0 a 6 años, y sí que ha habido alusiones al conflicto bélico. Lo que más me preocupa es que hablan entre ellos. Ven la guerra en las noticias y fantasean con ella cuando nadie se ha parado a explicarles de una forma clara lo que ocurre’’.