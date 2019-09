Las mejoras en el tráfico de Tenerife no comenzarán a verse hasta dentro de 3 años

"No podemos hacer milagros". El resumen que hace el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras sobre la situación viaria en la isla es claro y conciso. Enrique Arriaga asegura que "hasta dentro de dos años y medio o tres años no empezaremos a ver pequeñas mejoras en el tráfico" porque hay proyectos que ni siquiera están redactados.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el responsable de las carreteras tinerfeñas —expulsado de Ciudadanos por presentar una moción de censura junto al PSOE y Sí Podemos— ha dicho no entender "cómo este trabajo no se ha hecho antes". "Siempre estábamos esperando por el dinero pero, si llegan a venir de golpe los 500 millones del convenio de carreteras, no hubiésemos podido gastarlos".

Arriaga ha acusado a Coalición Canaria de no haber comenzado la redacción de los proyectos del tercer carril de la TF-1 y del carril BUS VAO de la TF-5. En el caso del primero, se prevé adjudicar la redacción del proyecto, que tardará dos años. Transcurrido ese tiempo, tendrá que licitarse la obra y comenzar los trabajos.

De momento, el nuevo gobierno del Cabildo del PSOE y los dos exconsejeros de Ciudadanos trabajan en la ejecución de "pequeñas obras que pueden mejorar el tráfico", especialmente, en la TF-5, como la pasarela de Padre Anchieta o la descongestión de la propia rotonda con un túnel que conecte la carretera de La Esperanza con la TF-5.