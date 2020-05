"Las mascarillas deberían ser gratis para las familias con problemas económicos"

El uso obligatorio de las mascarillas en la calle y en espacios cerrados donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad ha generado polémica por el enorme desembolso que va a suponer para los hogares de nuestro país, en torno a 30 por persona al mes.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Galván, cree que las administraciones tendrían que articular medidas para que estos elementos de protección fueran gratuitos para, al menos, una parte de la población.

"Se deberían facilitar sin coste a las personas con pocos recursos o que se han visto afectadas por los ERTE. Sería beneficioso porque tendríamos garantías de que todo el mundo las utiliza", ha aseverado en Mediodía COPE.

Manuel Galván ha querido recordar además que la mascarilla es necesaria, pero es fundamental cumplir con otras pautas como la higiene. "Si no nos lavamos las manos o la tocamos por dentro, no vale de nada llevarla puesta. No es un salvoconducto para no coger el coronavirus", ha aclarado.

En esta línea, ha animado a consultar cualquier duda con los profesionales de las oficinas de farmacia. "Nosotros podemos aconsejar sobre los protocolos de limpieza o cómo actuar si se tienen síntomas del virus", ha concluido