Las farmacias que no respeten el precio de los test se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros

El Boletín Oficial del Estado publicaba en el día de ayer la resolución de la Dirección General de Cartera Sanitaria por la que se hacía efectivo el establecimiento máximo del precio del test de antígenos en 2.94 euros por cada unidad. El precio se acordaba por unanimidad -como señalaba la ministra Sanidad- en la Conferencia Interterritorial. Así según consta en la propia resolución, se justifica esta intervención en que “cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional”.

MUCHOS TIENEN TEST QUE PAGARON AL DOBLE DEL PRECIO MÁXIMO

No obstante, esta medida que sin duda ha sido bien recibida por el conjunto de los canarios, no lo ha sido tanto entre los farmacéuticos. Algunos de ellos lamentan que perderán dinero con los que tienen sin vender puesto que los compraron a un precio que rondaba los “4 o 5 euros”, algunos incluso más. No obstante, algunos se han apresurado a anunciar que no cuentan con “test de antígenos a 2.94 euros, hasta que encontremos proveedor en el centro de Salud son gratuitos”.

Así las cosas, en el caso de que algún profesional pretende vender por encima del precio acordado por el gobierno, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, establece que será considerado como una sanción grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 111.b. de la citada norma, cuyas sanciones en su grado mínimo oscilan entre los 6.000 hasta los 30.000 pudiendo llegar incluso, en su grado máximo a los 90.000 euros.