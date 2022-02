Las escuelas infantiles privadas se rebelan contra el Gobierno de Canarias

Las escuelas infantiles privadas de Canarias están en pie de guerra con la Consejería de Educación tras la decisión de la entrada en vigor de un plan de estratégico en la enseñanza de cero a tres años. A partir de marzo, las familias iniciarán la solicitud para escolarizar de cara al próximo curso a los menores desde los dos años en los colegios y de esta manera las escuelas infantiles no tendrán prácticamente alumnado al que matricular dado que esta franja de edad supone el 60-70% del volumen de negocio.

Desde la Asociación de Escuelas Infantiles de Canarias, su presidenta, Miso Paradelo, ha expresado la falta de transparencia de la Consejería de Educación por no haber informado de este plan, ni atender a las peticiones de reuniones por parte del sector, a pesar de que un 85% de los centros de enseñanza infantil autorizados en Canarias son privados, para escuchar sus propuestas e ir de la mano el sector público y privado

“Si desaparecemos la Consejería tendría de construir en tres años más de 9.000 plazas pero esto es inviable porque no existe ni infraestructuras, ni tiempo material, ni dinero”, ha añadido.

Paradelo ha solicitado un respeto para un sector que hasta ahora ha dado la cara en la educación infantil en Canarias y ha solicitado que se dé a los progenitores la libertad y posibilidad de elegir donde quieren educar y que crezcan sus hijos.

También se ha preguntado qué se hará con los niños de dos años cuando no estén preparados para el control de esfínteres en los colegios o cuando lleguen las vacaciones dentro del calendario escolar y los padres y madres no puedan conciliar porque no coincidan con los días libres en sus trabajos.

En la jornada de este jueves se han manifestado en una caravana de coches parte de las 176 escuelas privadas que componen el colectivo por las calles de la capital tiferfeña para dar a conocer la problemática a la que se enfrentan en los próximos meses.