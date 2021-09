Las discotecas de Tenerife no quieren cerrar a la 1 de la mañana

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto ley que aglutina las medidas de control de la pandemia y que incluye la apertura del ocio nocturno en el archipiélago, pero con limitación horaria en función del nivel de alerta en el que se encuentre cada isla.

Tenerife ha bajado al nivel 3, lo que supone que los establecimientos tendrán un aforo del 75 por ciento en el exterior y del 40 por ciento en interiores, con cuatro personas por mesa y cierre a las 01.00 de la madrugada.

Los empresarios de Tenerife valoran esta decisión del Ejecutivo autonómico, pero piden ir más allá para favorecer el desarrollo de la actividad después de casi un año y medio de parálisis.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur (CEST), Roberto Ucelay, considera que los horarios de cierre del nivel 3 son bastante restrictivos si se comparan con los buenos datos de vacunación que presenta la isla.

"Es una buena noticia que los bares de copas y las discotecas puedan abrir y empezar a trabajar. No obstante, creemos que no se ha tenido en cuenta a los negocios que tienen una terraza amplia, por eso, desde el CEST planteamos que la norma se haga con limitaciones de aforo y no de hora", ha explicado en COPE.

En este mismo sentido, el presidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife (AERO), Ramón Fariña, comparte la necesidad de seguir avanzando en la ampliación horaria de los locales.

"Para el ocio nocturno, que ha sufrido enormemente todas las medidas de contención, esto es un pequeño alivio, especialmente para los que no han podido ejercer su actividad. Ahora, debemos seguir trabajando hasta llegar a la normalidad, con los aforos al 100 por 100. Entendemos que este primer paso es escaso e insuficiente porque hay facilitar la actividad del tejido productivo", ha concluido.