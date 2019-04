“Las dietas están reguladas, cobrar 3.000 euros por una sesión, es el juego democrático”

El Parlamento de Canarias reiniciará, puntualmente, su actividad para celebrar un pleno el próximo día 7 de mayo, para convalidar o rechazar dos decretos del Gobierno. Hasta ahora el Ejecutivo Regional no tenía la posibilidad de recurrir al decreto ley, pero tras la entrada en vigor, el pasado mes de octubre del Estatuto de Autonomía, nació esta posibilidad. Sin embargo, más allá de esta atípica situación, ha causado cierto revuelo las dietas de sus señorías por este asunto, unos 3.000 euros por una hora de trabajo aproximadamente, a dividir entre todos, según fuentes de la cámara. El vicepresidente primero de la Mesa, David de La Hoz, pasaba por los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, ha indicado sobre este asunto que “bueno, este es el juego democrático, las dietas están reguladas, este es el formato que nos hemos dado, aunque no creo que estos asuntos ayuden mucho a generar confianza en las administraciones”.

“No me parece de recibo”

David de La Hoz ha mostrado su malestar porque “siempre se esté cuestionando los asuntos económicos que tienen que ver con esta cámara, me parece absurdo, no me parece de recibo”. Cabe recordar que además de su salario, los diputados reciben dietas por conceptos como el transporte o la asistencia, las cuales superaron el ejercicio pasado los 583.000 euros, algo que indicó la presidenta de la cámara, Carolina Darias, “que está en la media nacional”. Como novedad a partir del próximo 26 mayo, el número de diputados aumenta en 10, hasta un total de 70.