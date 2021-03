Las consecuencias en la piel del uso de la mascarilla y cómo evitarlas

Estos días se ha celebrado la efeméride del confinamiento y decreto del estado de alarma que sufrió España desde marzo hasta junio de 2020 como consecuencia de la situación del COVID-19 en España. En mayo del año pasado también se impuso el uso de la mascarilla en todas las circunstancias de la vida diaria y no solo en ciertos supuestos. De esta manera España se adelantaba a países como Alemania o Reino Unido en la lucha contra la pandemia.

Cerca de un año después, aún existen personas que no se terminan de acostumbrar a llevarlas. De hecho, entre las sanciones impuestas por parte de las autoridades, la mala utilización de este elemento sigue a la cabeza.

El uso continuado tanto en espacios públicos cerrados como abiertos ha provocado la aparición de problemas en la piel y ha agravado los ya existentes en personas con patologías previas.

Entre las consecuencias que más aparecen, la dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias, Marta García, ha detallado que la más importante son los roces y las oclusiones por el aumento de la humedad debajo de ellas (al hablar y respirar emitimos vaho).

Es por este motivo que ha recomendado que la mascarilla esté “bien colocada, que no se mueva y que nos ayude a respirar bien”, no es necesario apretarla la cara. Así, hay que ponerla en la raíz de la nariz (y no en la punta que puede provocar que se caiga), colocarla bien en la barbilla, sin dejar huecos y respirar a través de ella.

En esta línea, García ha apuntado que las mascarillas provocan también incidencias detrás de las orejas por los tirones de las gomas e incluso por alergia este elemento que sujeta la mascarilla. En estos casos se podría hacer uso de tiras de tela.

Para evitar inconvenientes, la dermatóloga del HUC ha manifestado que es necesario que la mascarilla esté siempre limpia. Por ello, se deben cambiar una vez cumplan las horas de uso descritas por el fabricante pero además si antes de alcanzar ese tiempo, se humedecen (toser, estornudar, beber) también habría que hacerlo.

“Húmedas producen más calor y contribuyen a que se irrite más la piel”, ha subrayado.

En este sentido, habría que disponer de cremas muy ligeras para evitar que se ocluyan los poros y que no se produzca acné.

Además también se ensucian por el uso de maquillajes por eso hay que decantarse por los que son “muy fluidos o cremas con color”, ha puntualizado.

Un apartado especial merece la población con una piel con alteraciones de bases antes de la pandemia, ¿qué deben tener en cuenta cuando usan mascarillas?.

La especialista ha explicado que en estos casos se pueden beneficiar de poner las mascarillas de algodón de farmacia en contacto directo con la piel y cubrir encima con la de tipo quirúrgico.

Para la patología con un acné muy activo, es vital “una buena higiene facial con geles recomendados”.

En las dermatitis atópicas y eccemas, realizar hidratación pero “sin que brille la cara” porque esto supone un exceso de producto y tiende a la oclusión.

En las rosáceas, en las que los afectados presentan rojez en la nariz, mejillas y barbilla, se ha de consultar pero los tratamientos por vía oral son una opción.