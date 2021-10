Las coladas se ralentizan y la llegada al mar de la más avanzada se aplaza

Las diferentes coladas del volcán de La Palma han entrado en una fase de "estabilidad y lentitud", incluso la que hasta ahora se estaba mostrando más activa y que se encuentra a unos 160 metros del mar, sin que esté previsto que llegue al agua a lo largo de este lunes.



La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha indicado que por el caudal y por la velocidad (apenas 2 metros por hora) de esta colada, que fue la que arrasó un supermercado en el barrio de La Laguna y ahora atraviesa una zona de plataneras, no es previsible una llegada inminente al mar.



Un hecho que podría ir acompañado por posibles explosiones y emanación de gases nocivos por lo que habría que decretar el confinamiento de más núcleos del municipio de Tazacorte que los que ya obligó la colada primigenia, la que atravesó Todoque y generó la fajana, ha apuntado el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.



Morcuende ha indicado que la otra colada que amenaza al centro de La Laguna, cuya población fue evacuada la semana pasada, está a unos 200-250 metros, pero la dirección que pudiera coger, porque ahora está prácticamente "parada", sería hacia el suroeste y se acabaría uniendo con la que más ha avanzado hacia el mar.



Ha subrayado también que se ha apreciado en las últimas horas "una clara pérdida de aportación" de lava a las coladas, que en vez de avanzar están aumentando en espesor.



El director técnico del Pevolca ha anunciado que, si bien hoy la actividad escolar se ha desarrollado con absoluta normalidad, para mañana, en previsión de que la colada pudiera llegar al mar, las clases serán 'online' en Tazacorte, en los centros de Juan XXIII y del Puerto de Tazacorte.



Esta modalidad formativa podría continuar durante los próximos días, en función de cómo evolucione la colada.



También se ha referido a la operatividad del aeropuerto de La Palma, que hoy funciona con normalidad, y a la calidad del aire, pues ha admitido que hay un problema "obvio" relacionado con las partículas en suspensión de la erupción y la calima.



Esta circunstancia se puede solucionar "fácilmente" con mascarilla, mucho mejor si es tipo ffp2, ha señalado Morcuende, quien ha explicado que las altas concentraciones de algunos gases obliga al Pevolca a recomendar a la población de El Paso a que se autoconfine.



En concreto, ha aconsejado a la población a que esté el mayor tiempo posible dentro de interiores en los tramos horarios en los que el viento que procede del mar lleva los gases hacia arriba.



No obstante, ha continuado, los científicos no tienen datos suficientes para forzar el confinamiento de la población sino para hacer esta recomendación.



Ha precisado que la erupción no ha afectado a la vida marina, según ha comentado, hay muy pocos peces muertos y no hay concentración de contaminantes en el agua.



Asimismo, ha ofrecido datos sobre las personas albergadas, que son un total de 344 personas, de las que 327 están en un hotel de Fuencaliente y 17 en otro de Los Llanos.



En total hay 763,32 hectáreas afectadas, 20 más que ayer, y 228,9 corresponden a áreas de cultivos: 128,07 de plataneras; 52,02 viñedos y 16,9 aguacates.



Además, hay 1.956 edificaciones destruidas y 61 en riesgo.



María José Blanco ha detallado que el centro eruptivo que se reactivó el día 16 continúa su actividad con emisión de cenizas de forma intermitente y ha agregado que no se descarta la aparición de nuevos focos cercanos al cono principal.



La altura de la columna de cenizas y gases a las 9 horas era de 4.000 metros y , en cuanto a la previsión del tiempo, ha indicado que se espera que mañana remita la calima.



El penacho de cenizas tiene una posición favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma, que sin embargo, podría ver afectada su operatividad en las horas centrales del día de mañana debido a los vientos.



En cuanto a la sismicidad, los terremotos siguen en la misma zona y mantienen profundidades entre 10 y 15 kilómetros, si bien siguen los temblores profundos con una magnitud máxima de 4,6.



Con este nivel de sismicidad siguen siendo probables terremotos sentidos por la población, ha alertado la científica.