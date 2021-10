Las coladas de lava afectan a 901 hectáreas y 2.146 construcciones

La erupción volcánica sigue su curso en La Palma y la lava, procedente de cinco focos de emisión, afecta ya a 901 hectáreas y 2.146 construcciones, 9,3 y 3 más que en la última actualización del programa europeo 'Copernicus'. Estos datos hacen referencia a primera hora de la mañana del pasado sábado.

INVOLCAN ha advertido este lunes de un colapso parcial del cono volcánico que ha dejado expuesta una colada de lava.

El último informe del Departamento de Seguridad Nacional recoge que tras la reconfiguración del cono de este fin de semana se ha generado una nueva colada en dirección sur, que discurre paralela a una de las primeras lenguas.

A las 9:25 hora canaria un colapso parcial del cono deja expuesta una gran fuente de lava / at 9:25 canarian time a partial collapse of the cone exposes a giant lava fountain pic.twitter.com/8nLBRC8GZT