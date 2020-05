Las autoridades sanitarias tachan de "lamentables" las imágenes de vuelos repletos

“¿Tiene sentido que se diga que una medida fundamental para luchar contra el Covid-19 es mantener la distancia física entre dos personas y que esto pase en un avión?”. Con estas palabras, Amós García, jefe de Sección del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, ha ofrecido su visión sobre las imágenes de los vuelos llenos sin mantener la distancia de seguridad entre pasajeros entre el Archipiélago y la Península que circulan por las redes.

Así, Amós García ha expresado en La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo, que viendo las imágenes se ha quedado “francamente alucinado”.

“Esto no puede ser, me imagino que se abrirá una investigación al respecto porque no se ha respetado ninguna de las medidas que desde la administración sanitaria se está dando a todo el mundo, me parece absolutamente lamentable”.

En esta línea, ha declarado que posiblemente si hubiese sido pasajero, se hubiese bajado del avión porque no querría dar posibilidad de infectarse aunque ha expresado que entiende que hay circunstancias donde no hay más remedio que coger el avión y ha remarcado que “hay que investigar quién es el causante de que se creen este tipo de situaciones y sobre esos hay que actuar”.

FASE 1

Amós García ha explicado que hay que ser conscientes de que esto no ha acabado y de que si no somos responsables, podemos volver a la casilla de salida porque haya un rebrote del Covid-19.

“Lo correcto, lo razonable y lo sensato es que los mensaje vayan dirigidos a conseguir que la población no baje la guardia, seguir con el estatus de responsabilidad y no a crear policías paralelos. Hacer ver a la ciudadanía que hay que seguir en tensión porque no todo el pescado está vendido”

Para finalizar, el jefe de Sección del Servicio de Epidemiología y Prevención ha lanzado un mensaje a los más jóvenes apelando a su solidaridad con los más vulnerables dado que tienen una sensación de riesgo menor porque no les impacta tanto el Covid-19 pero son potenciales transmisores del problema a las personas más mayores.