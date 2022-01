Las "abusivas" condiciones para conseguir alquilar un piso en Tenerife ahuyentan a los jóvenes

La escasez de viviendas, los bajos salarios, la inseguridad jurídica de los propietarios, y en general, la situación económica dificultan aún más el acceso de los jóvenes a la vivienda. Algunos han hecho pública su queja en las redes sociales. Es el caso de Jenni, una joven tinerfeña que ha relatado como para alquiler un piso de dos habitaciones en Güímar "semiamueblado (sin lavadora)", piden que "cada inquilino tengan una nómina de más de 1.500 euros, igual que los fiadores, por que los ingresos no se pueden sumar". Asimismo, exigen que "antes de la visita, en este caso con una inmobiliaria, se envíen tres nóminas.

Hola, vengo a informar de que ni en un pueblo en mitad de una isla en canarias a condiciones nefastas se pueden dos jóvenes con ahorros y trabajo indefinido ir a vivir. LEAN ESTO, ES DENIGRANTE. pic.twitter.com/ZGkN81f2R6 — Jenni (@LittleBotijo) January 20, 2022

Las quejas no se han hecho esperar, no solo por las excesivas condiciones para un inmueble localizado en un municipio de tamaño medio de la isla de Tenerife, que no tiene un especial atractivo turístico, sino porque ambos inquilinos son jóvenes, cuentan con un contrato de trabajo indefinido, pero lamentan que se les exijan condiciones tan alejadas del mercado laboral.