La Laguna quiere acabar con los accidentes y atropellos de peatones distraídos que van mirando el teléfono móvil: esta es la original solución

El Ayuntamiento de La Laguna,ha dado un paso innovador en la lucha contra los accidentes de tráfico provocados por las distracciones 'tecnológicas'. A través de su Área de Seguridad Ciudadana, el consistorio ha puesto en marcha un proyecto piloto que busca proteger a los peatones más despistados: aquellos que caminan sin levantar la vista de la pantalla de su teléfono móvil. La solución es un novedoso semáforo con proyección de luz sobre el propio pavimento, una medida diseñada para captar la atención de quienes tienen la mirada fija en sus dispositivos.

Esta tecnología, pionera en el municipio, consiste en un sistema que proyecta un haz de luz de color rojo o verde directamente sobre la acera del paso de peatones. La idea es que, aunque una persona esté consultando su móvil, el cambio de color en el suelo le alerte del estado del semáforo, evitando que cruce de forma imprudente. Así lo ha explicado Javier Fleitas, inspector de la Policía Local de La Laguna, quien ha detallado que la iniciativa responde a un aumento preocupante de las distracciones en los viandantes.

Un problema creciente

La implantación de este semáforo no es una medida aislada, sino una respuesta directa a una realidad estadística. Según Fleitas, las autoridades han comenzado a notar un incremento de accidentes cuya causa principal es la distracción del peatón. "Ya empezamos a notar un aumento de de accidentes cuya causa es la distracción de del peatón", ha afirmado el inspector. Este fenómeno ha obligado a cambiar el enfoque de las campañas de seguridad vial, que tradicionalmente se centraban casi en exclusiva en los conductores.

Son los más jóvenes, los que protagonizan estos accidentes por ir mirando el móvil o con auriculares inalámbricos" Javier Fleitas

Inspector de la Policía Local de La Laguna

El problema se agrava, según la Policía Local, no solo por el uso del móvil para navegar o escribir, sino también por la utilización de auriculares inalámbricos, que aíslan todavía más a la persona de su entorno y aumentan el riesgo. "El uso de auriculares inalámbricos, aumenta el riesgo todavía más, porque la distracción es mayor", señala Fleitas. Aunque el problema afecta a personas de todas las edades, se ha detectado una incidencia especialmente alta entre la población más joven. "Fundamentalmente, los jóvenes son los que mayor uso hacen de la de las redes, de las tecnologías, y sí, se está viendo, que el número de accidentes por por causas de peatones jóvenes ha ido en incremento", confirma el inspector.

Esta nueva realidad ha llevado a las autoridades a actuar. "La verdad que hasta ahora solo nos centrábamos en los conductores, en el uso de los móviles, pero ya hay que también focalizarnos en en los peatones", ha comentado Fleitas durante una entrevista en Herrera en COPE Tenerife. La medida busca, en definitiva, adaptar la infraestructura urbana a los nuevos comportamientos sociales para mitigar sus consecuencias más peligrosas.

Un proyecto piloto en un punto clave

Para probar la efectividad de esta nueva herramienta, se ha elegido una ubicación estratégica y de alto riesgo. El primer semáforo de este tipo se ha instalado en el cruce de la parada del tranvía del Hospital Universitario, un punto de gran afluencia de personas y vehículos. La elección de este lugar responde también a la inquietud manifestada por Metropolitano de Tenerife, la empresa gestora del tranvía, tras registrarse "accidentes imporatntes en en las vías del tranvía", según ha recordado el propio inspector, aludiendo incluso a un suceso con resultado de muerte ocurrido en Santa Cruz.

El semáforo se encuentra actualmente en período de prueba. El objetivo es "testar la efectividad de del mismo", ha explicado Fleitas. En función de los resultados que se obtengan durante esta fase de evaluación, el Ayuntamiento de La Laguna considerará su implantación en "otros puntos más críticos también de del municipio". Eso sí, la efectividad de la proyección lumínica es mayor durante la tarde y la noche, ya que "de día, el reflejo no es suficiente", ha matizado el inspector, si bien se espera que sea una herramienta útil para la prevención en las franjas horarias de menor luz solar.

Google Maps Paso peatones La Laguna

Prevención y concienciación

Este semáforo es la punta de lanza de una estrategia más amplia de seguridad vial. El consistorio ya valora la implementación de "otras medidas, como pueden ser pasos de peatones inteligentes". Estas acciones se suman a las campañas de prevención que la Policía Local ya realiza de forma continua. Por un lado, la Sección de Atestados trabaja en la prevención y, por otro, se llevan a cabo "campañas de seguridad vial que que se realizan en los colegios". Para Fleitas, todo suma: "Es sumar y contribuir, pues, a a la prevención de los siniestros viales".

A pesar de la implementación de estas soluciones tecnológicas, el mensaje de fondo de las autoridades sigue siendo una llamada a la responsabilidad individual. La recomendación principal para toda la población es clara y sencilla: a la hora de cruzar una calle, es fundamental dejar el móvil por un momento, levantar la vista y asegurarse de que no vienen coches y de que el semáforo está en verde para los peatones. La nueva tecnología es un apoyo, una red de seguridad para los más despistados, pero la verdadera prevención comienza con la prudencia de cada ciudadano.