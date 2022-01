La Laguna: un barrio atravesado por la lava

Cuando aún no ha transcurrido un mes desde el final de la erupción de Cumbre Vieja, los vecinos de La Laguna comienzan a regresar a sus viviendas, algunas de las cuales han quedado a pocos metros de la colada. Son los más afortunados, los que han podido salvarla de la lava. Otros, sin embargo, no podrán volver nunca porque se han quedado sin hogar.

La Laguna es un barrio atravesado por la lava. La mitad de este núcleo de Los Llanos de Aridane no existe desde mediados de octubre. Los vecinos llegaron a pensar, incluso, que seguirían el mismo camino que Todoque, sepultado totalmente por metros de material volcánico. Afortunadamente, la colada que bajó por el Callejón de la Gata paró a las puertas de la iglesia de San Isidro y conservó medio barrio.

Jonathan, Lali y Verónica son vecinos de La Laguna. Los dos primeros han tenido más suerte: sus casas siguen en pie. Verónica no puede decir lo mismo. "Es duro; me da alegría por mi padre, que ya ha vuelto, o por mi hermana, que aunque está rodeada por la lava conserva su casa, pero yo no", cuenta en los micrófonos de COPE Canarias entre lágrimas.

"Han sido 20 años construyendo una vivienda para, de repente, quedarte sin nada. Es un vacío que parece mentira y no sé qué fuerza sacar para tirar hacia delante", dice emocionada. Ahora busca otro lugar donde rehacer su vida, preferiblemente en el Valle de Aridane y en una casa terrera; eso sí, no volvería a construirla en la zona de la erupción ni hacia Fuencaliente: "Me da miedo".

Jonathan conserva su casa cerca del parque de bomberos de La Laguna, muy próxima a la del padre de Verónica. Cuando en octubre la colada venía bajando por el Callejón de la Gata, pensó que se la llevaría por delante. Con un dron vigilaba todos los días la situación de la erupción.

Afortunadamente, su vivienda no tiene daños estructurales y volverá pronto a vivir en ella. De momento, está aprovechando para renovar el mobiliario y pintarla. Para él, la vuelta a La Laguna se ha hecho "un poco rara tres meses después", con una "estampa desoladora" de un muro de lava ante sus ojos y con el recurso de abrir la puerta y "oler a casa nueva". "Ves que donde estaban las casas de tus amigos y vecinos ahora solo hay una gran montaña de lava. Vamos a tener que convivir con ello y rehacer nuestras vidas", dice con resignación.

Piensa lo mismo Lali. También tiene su vivienda a salvo, pero tendrá que comprar muebles porque los que pudo sacar durante la erupción quedaron destrozados por las prisas en el desalojo del barrio. "Ya que por lo menos tengo la casa, me gustaría tener los muebles en condiciones", explica, aunque desde el Ayuntamiento ya le han comunicado que no hay ayudas públicas para ese fin.

Pasará mucho tiempo para que La Laguna recupere, en parte, lo que hasta hace poco era, un barrio activo y cruce de caminos. Mientras tanto, el Cabilo de La Palma trabaja a destajo para reabrir la carretera que permita comunicar la carretera de Puerto Naos con la de la costa de Tazacorte, una vía fundamental para las comunicaciones dentro del Valle de Aridane y del propio barrio.