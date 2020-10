La Laguna ajusta sus ayudas sociales a la situación de crisis para llegar a más personas con escasos recursos

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ajustará la ordenanza que regula la concesión de las prestaciones sociales municipales a la situación de crisis para llegar a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad socieconómica.

Esta modificación, que se aprobará en el pleno de hoy, implica cambios en los requisitos que deben cumplir los vecinos y vecinas solicitantes de estas ayudas para poder ampliar su alcance.

El primer teniente de alcalde y responsable del área, Rubens Ascanio, ha explicado que la finalidad de las nuevas bases reguladoras es “intentar abordar la mayor parte de casuísticas posibles, flexibilizando los criterios para otorgar estos recursos a aquella ciudadanía con mayores dificultades económicas”.

Entre las novedades que recoge la propuesta destaca la eliminación de la obligación de tener que llevar empadronado en el municipio un mínimo de seis meses para poder tener derecho a recibir estas prestaciones sociales de carácter ordinario que otorga el Consistorio. Además, se refuerzan las ayudas al alquiler para las familias que están en riesgo de ser desahuciadas y se incluye una actualización de precios para apoyar financieramente la adquisición de material sanitario y demás medios que mejoran la autonomía y la calidad de vida de las personas vulnerables, como es el caso del colectivo con discapacidad.

Rubens Ascanio ha resaltado la importancia de actualizar el texto regulador de estas ayudas, el cual no se revisa desde hace siete años, “en un contexto tan delicado como el actual, en el que la crisis sanitaria generada por el covid-19 está teniendo un grave impacto, tanto social como económico, en la sociedad. Ante esta situación, desde el área observamos la urgencia de ajustar las condiciones para conceder estas prestaciones a las realidades de los vecinos y vecinas de La Laguna que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas y que, en muchos casos, no tienen la posibilidad de acogerse a estos recursos municipales debido a la obsolescencia de la ordenanza”, ha señalado.

Tal y como contempla el documento, el objetivo de estas prestaciones es apoyar a los vecinos que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la vivienda o alojamiento y la atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos; prevenir y evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la falta de medios económicos suficientes provoca, afectando al normal desenvolvimiento en la sociedad; y ofrecer recursos que den respuesta inmediata a situaciones de urgencia social, individual, familiar y comunitaria.