Julio Pérez confirma que no hubo consenso para declarar la erupción como inminente

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez lasdiscrepancias mantenidas por el comité científico en la erupción volcánica, el día en el que comenzó la misma. El consejero de Seguridad ha confirmado en Cope Canarias que la directora del IGN , María José Blanco, alertó el mismo día de quela erupción “era inminente”, pero no hubo consenso. Pérez,ha confirmado, por tanto, las palabras de María José Blanco sobre la alerta de una erupción inminente en La Palma el mismo día 19 de septiembre, pese a que no se recogió en el informe del comité científico. El consejero regional y director del PEVOLCA en ese momento, ha asegurado que en la reunión mantenida el día 19 de septiembre, pese a queBlanco propone calificar "la erupción como inminente", otro grupo de científicos "no lo consideran adecuado" y que no se puede "precisar la etapa preruptiva".

El consejero ha afirmado que pese a las discrepancias se actuó de la manera adecuada evacuando a los vecinos por precaución la mañana de la erupción. Pérez ha asegurado que ya habían “acordado evacuar” a los vecinos “con semáforo amarillo o violeta”, porque “la situación sísmica y eruptiva” aconsejaba la evacuación de las personas vulnerables.

Además, ha recordado quelas precauciones tomadas con el semáforo amarillo “equivalían a las del semáforo naranja”, porque “no tuvo consecuencias prácticas” el no elevar el nivel de alerta. Pérez ha destacado que las “decisiones” del Gobierno de Canarias fueron las adecuadas. Aunque sí ha confirmado que “las discrepancias entre científicos ocurren en cualquier reunión” y que no ha habido “rivalidad”. El consejero ha recordado que “todos los informes del comité están publicados” y son evidencia “del consenso final”.