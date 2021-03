Juguetes, ropa y joyas: así gastó una pareja de tinerfeños la pensión de un fallecido durante quince años

Comunicar la muerte de un padre siempre es duro, pero no hacerlo puede traer “beneficios”. Esto fue lo que debió pensar una pareja de tinerfeños para los que la Fiscalía solicita ahora un total cinco de años de prisión por quedarse con algo más de 300.000 euros, en concreto 317.465,19 euros, provenientes de la pensión del progenitor de uno de ellos, y que supone un fraude a la Seguridad Social.

Los hechos según el escrito de calificación de la Fiscalía se remontan al año 1999 cuando el beneficiario fallecía teniendo reconocida una pensión del Instituto Social de La Marina (ISM), un organismos público destinado a la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Sin embargo, a pesar de la obligación de comunicar este elemento al pagador, su hijo y su pareja decidieron guardar silencio. Además, la Fiscalía se dirige como responsable civil subsidiario contra la entidad bancaria, Caixabank, por no controlar de manera efectiva si el titular de la pensión vivía o no, tal como es obligación de todos los bancos desde 1996.

Los acusados hicieron distintos gastos, en concreto, según reza el escrito “una pluralidad de compras en establecimientos comerciales de alimentación, ropa, calzado, libros, joyería juguetes, ocio, restauración, repostaje de combustible, deportes, electrodomésticos, tabaco y suministros de electricidad, agua y telefonía y realizaron pluralidad de retiradas de efectivo, empleando en ambos casos y de forma indistinta la tarjeta bancaria asociada a la cuenta”. Por si esto no fuera poco, los acusados incluso llegaron a pasar por la cuenta el seguro del vehículo al menos durante tres años.

17 TRANSFERENCIAS A SU PROPIA CUENTA

El acusado disponía de una tarjeta vinculada a la cuenta de su padre fallecido, sin embargo, también realizó “desde el 11 de mayo de 2013 al 29 de octubre de transferencias bancarias un valor de 5.725,47 euros, 17 de las cuales tuvieron como destino la cuenta común de los acusados. El importe de dichas 17 transferencias, de las que ambos acusados se beneficiaron conjuntamente, con el conocimiento cierto de que su origen era la pensión del padre del acusado, ascendió a 4.185 euros”. Por otro lado, aunque alguna de esas transferencias fueron al hermano del acusado, quien sin embargo, no sabía del origen ilícito del dinero. Es más, el propio acusado lo exoneró de toda responsabilidad en la fase de Instrucción “los otros hermanos no tienen nada que ver, no sabían".

En cuanto a la entidad financiera ha devuelto 79.682,36 euros al Instituto de la Marina por las pensiones ingresadas en la cuenta en los cuatro años anteriores a la comunicación del fallecimiento. No obstante, este tipo de delitos conlleva una multa del doble al séxtuplo de la cantidad defraudada, y en este caso el fiscal solicita que sea del cuádruplo, por lo que de aceptarse esta petición deberán devolver algo más de 1.200.000 euros.

Hace apenas un mes La Policía Nacional daba cuenta de su última operación, desarrollada en 21 provincias españolas. De norte a sur y de este a oeste, los agentes han tenido que realizar una ardua labor para localizar a los que recibieron 12.586 abonos indebidos. El fraude destapado en esta ocasión alcanza los 6 millones de euros.