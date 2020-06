Juan Rognoni: “El Ingreso Mínimo Vital es una forma efectiva de luchar contra la pobreza”

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez anunció ayer que 255.000 personas cobrarán el ingreso mínimo vital a partir del 26 de junio. En Canarias se podrá hacer la solicitud a partir del próximo lunes 15 de junio. En el archipiélago hay muchas personas en situación de pobreza extrema que van a verse beneficiadas de esta ayuda del gobierno estatal. Juan Rognoni, director de Cáritas en Tenerife ha comentado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “solo podemos aplaudir la aprobación del ingreso mínimo vital porque es un paso decisivo, una forma efectiva de luchar contra la pobreza”. Rognoni aseveró que desde la organización que preside llevaban varios años pidiendo este tipo de ayuda y se muestran muy contentos de que se haya llevado a cabo.

El director de Cáritas en nuestra provincia, cree que no se puede generalizar y decir que esta prestación del gobierno la vaya a cobrar mucha gente que no la necesita e incide en que la experiencia en otras comunidades con ayudas similares es positiva, porque las personas que la perciben no se acomodan y siguen buscando empleo. Desde Cáritas consideran que ahora es el momento de ser generosos, porque en Canarias hay un 29% de personas en riesgo de exclusión social y este grave problema no se está enfocando de la manera adecuada. Asimismo, Juan Rognoni asegura que “todo aquel que cobre esta prestación sin cumplir los requisitos tendrá que devolverla y se enfrentará a una sanción económica”.

La pandemia de la Covid-19 ha generado mucha incertidumbre social y económica. En Cáritas han visto como se han duplicado las peticiones que atender. Por eso están seguros de que con el ingreso mínimo vital podrán gestionar mejor la ayuda a los más necesitados.