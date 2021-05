Juan Luis Lorenzo Bragado: “La situación de la Justicia es manifiestamente mejorable en Canarias”

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha defendido la actuación realizada por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre la no ratificación del toque de queda, en tanto en cuanto “se ha aplicado de manera objetiva las normas jurídicas”. Asimismo, ha reconocido que la “respuesta por parte de los tribunales no iba a ser uniforme”.

NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE SANTA CRUZ

Uno de los caballos de batalla de distintos operadores judiciales durante la legislatura pasada, fue mostrar su oposición a la construcción de la Justicia en el Sobradillo, tal como pretendía en aquel momento el Gobierno de Canarias.

Sin embargo, el ´jefe´ de los jueces en las islas ha apuntado que existen tres parcelas en el entorno de Cabo Llanos –muy cerca del actual Palacio de Justicia- donde se prevé construirla nueva ciudad de la Justicia. Asimismo, ha comentado que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres declarará de “interés autonómico” las obras, por lo que según lo ha asegurado el propio consejero de Justicia, Julio Pérez, a lo largo del año 2022 se pondrá la primera piedra.

Por otro lado, apunta Bragado que es manifiestamente “mejorable” la situación de la Justicia en Canarias, con la mayor tasa de litigiosidad de toda España, con reiteradas quejas sobre la lentitud de la misma, y con espacios en algunas islas insuficientes. Bragado ha reiterado que no se trata de ser negativos, si no proactivos desde el órgano de gobierno de los jueces, que se pueden hacer cosas. Eso sí, ha reconocido que aunque la plantilla de jueces y magistrados destinados en el Archipiélago, apenas tiene vacante “eso no quiere decir que sea suficiente”.

Por último, ha dejado entrever que la vuelta a la normalidad traerá un aumento de la actividad en algunas jurisdicciones, como especialmente se prevé en la Social.