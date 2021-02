Juan Carlos Armas, referencia artística en el Carnaval de Santa Cruz

Juan Carlos Armas es uno de los grandes nombres del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en los últimos años. Comenzó en la fiesta desde bien pequeño, "como todos los que somos chicharreros", dentro de una murga y luego en una comparsas. Pero, sin duda, su gran labor ha sido como diseñador, ganando cuatro títulos de reina del Carnaval.

Armas recuerda en COPE Tenerife sus años más intensos, especialmente, entre 2012 y 2015, cuando fue el director artístico del Carnaval chicharrero y, con ello, director de la Gala de la Reina.

Se estrenó como diseñador de candidatas en 1994, "y ya el primer año conseguí una primera dama de honor", apunta. Asegura que "a todas les tengo mucho cariño", pero se acuerda especialmente de Shaila Martín Ramos, la primera a la que consiguió colocar como reina gracias a la fantasía Manila Yerichana "y que ya no está con nosotros". "Fue un día muy especial", dice emocionado. También destaca que fue el primer diseñador tinerfeño en lograr un título de reina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Neólida Hernández Martín, reina del Carnaval 2006, el último cetro de Juan Carlos Armas

A Juan Carlos Armas también se le atribuye la incorporación de las tan afamadas plumas de pavo real en los trajes de las candidatas: "Me iba directamente a Río de Janeiro a traerlas teñidas y aquí le di el volumen que necesitaban los trajes para hacerlos más grandes". Toda una innovación y un recurso del que ahora sería impensable prescindir.

Preguntado sobre si después de tantos años es complicado innovar en los diseños, precisa que "no está todo inventado, pero cuesta mucho, porque hay que ser muy original e intentar hacer cosas distintas". No obstante, asegura que también recurre a los clásico y que "hoy en día hay muchas copias y los diseñadores lo tienen cada vez más difícil". Añade que los tinerfeños "somos muy exigentes, conocemos el Carnaval y no somos bobos, sino bastante exquisitos y no todo nos sorprende".

Juan Carlos Armas vive este mes de febrero como todos los carnavaleros, con la nostalgia de la fiesta de años anteriores pero con la esperanza de que el próximo año pueda volver a celebrarse en todo su esplendor.