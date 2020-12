Un joven tinerfeño dona su ropa a un inmigrante que llegó en patera

El tinerfeño Hugo González ha conmovido a las redes sociales en las últimas horas al llevar a cabo un gesto humanitario muy poco frecuente.

Este joven ha donado parte de su ropa a un inmigrante que se encuentra alojado en un hotel de Puerto de la Cruz a la espera de ser trasladado a los centros de acogida que el Ministerio de Migraciones está habilitando en la isla.

Hugo ha relatado en su cuenta de Twitter que conoció a su nuevo amigo el pasado 23 de noviembre cuando salía de su casa. “Un chico me paró y hablándome en inglés me dijo que si sabía de algún trabajo, ya que quería ser agricultor. Me explicó que se había escapado del apartamento y que solo quería buscar un empleo”.

Tras la denuncia de un vecino, el inmigrante fue trasladado de nuevo al hotel por la Policía, pero la relación con Hugo se estrechó a través de mensajes de móvil. “Le ofrecí comida y ropa, aunque él solo pedía ropa, así que me puse a ello para hacerle un poco más feliz. Las chicas de Cruz Roja me comentaron que se iba a liar porque le entregué cosas solo a una persona, por eso, al día siguiente busqué un poco más”.

Con este gesto humanitario, Hugo se ha ganado la amistad de un joven que huyó de la miseria y pasó 10 días navegando en una patera. “Pensó que iba a morir por un futuro mejor y ahora no está de pulserita en un todo incluido”, ha aclarado el tinerfeño.